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Fulya Öztürk'e adaylık teklifinin perde arkası! Meğer öneriyi götüren isim...

Fulya Öztürk'e adaylık teklifinin perde arkası! Meğer öneriyi götüren isim...

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'e adaylık teklifinin AK Parti'den değil Devlet Bahçeli'den geldiği ortaya çıktı. Talat Atilla, teklifin ayrıntılarını yazdı.

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Kamuoyu 14 mayıs seçimlerine kilitlendi, partiler bir yandan adaylık başvurularını kabul ederken bir yandan da tanıdık isimlere teklif götürüyor. 

Geçtiğimiz günlerde İsmail Saymaz'ın "AK Parti, gazeteci arkadaşımız Fulya Öztürk’e milletvekili adaylığı teklifi götürdü." paylaşımı yankı uyandırdı. 

Öztürk'e adaylık teklifiyle ilgili hem doğru hem yanlış bilgiler olduğu ortaya çıktı. 

Devlet Bahçeli Erdoğan'a önerdi

Yazar Talat Atilla, kendi köşe yazısında edindiği kulis bilgilerini paylaştı:

"Bu haber doğru değil.
Daha doğrusu yarısı doğru! 
Evet, Fulya Öztürk'ün ismi vekillik için bir ara geçti ama şimdilik buzdolabında.
Fulya Hanımı iktidar partisi değil, bizzat MHP Lideri Devlet Bahçeli Erdoğan'a önerdi.
Olur, olmaz ayrı bir konu ama doğrusu bu..."

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