Cumhurbaşkanı adayları imza yarışında beşinci gün! Sinan Oğan ve Doğu Perinçek kaç oy aldı?
Cumhurbaşkanı adayı olmak için imza toplayan adaylar için kritik saatler yaklaşıyor. Beşinci günde saat 13.00 itibarıyla son durum ortaya çıktı. Ata ittifakının adayı Sinan Oğan'ın topladığı imza sayısı 72 bin 999 oldu.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuran 11 kişi için imza toplama süreci beşinci günüde devam ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ilk ulaşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. Yarın saat 20.00 son imza atma saati olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuran 11 kişi için imza toplama sürecinindeki son durumu Tv100 Muhabiri Sertaç Murat Koç aktardı.
Dün 100 bin imzayı aşarük resmen aday olan Muharrem İnce bugün de imza sayısını 105 bin 771'e çıkardı. İnce'nin ardından ikinci sırayı 72 bin 999 imza ile Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan aldı.
Muharrem İnce: 105.771
Sinan Oğan: 72.99