Cumhurbaşkanı adayları imza yarışında beşinci gün! Sinan Oğan ve Doğu Perinçek kaç oy aldı?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuran 11 kişi için imza toplama süreci beşinci günüde devam ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ilk ulaşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. Yarın saat 20.00 son imza atma saati olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuran 11 kişi için imza toplama sürecinindeki son durumu Tv100 Muhabiri Sertaç Murat Koç aktardı.