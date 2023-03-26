Kuzey Kore lideri Kim'in kızının giydiği kıyafet fiyatıyla gündem oldu

Kuzey Kore giderek büyüyen bir insani kriz ve gıda kıtlığıyla mücadele ederken Kim Jong Un kızının giydiği kıyafet ülkede gündem oldu. Babasıyla bir füzenin fırlatılmasını izleyen 10 yaşındaki kızın, yaklaşık 54 bin TL'lik (2.300 sterlin) bir Christian Dior ceket giydiği görüldü.

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Devlet ajansının cuma günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore tarafından fırlatılan bir füzenin 16 Mart’ta ABD ve Güney Kore tarafından yürütülen ortak askeri tatbikatların ortasında ateşlendiği söylendi.

Yayınlanan fotoğraflar, Kim Jong Un’u siyah, su geçirmez, kadife kapüşonlu bir ceket giyen kızı Kim Ju Ae (10) ile Hwasong-17 lansmanını izlerken gösteriyor.

Christian Dior markasına ait ceket, ikonik Cannage motifine sahipti ve kuş tüyünden yapılmıştı. Güney Koreli bir yayıncı olan Noh Suk-jo, ceketteki benzersiz kare ve eşkenar dörtgen işlemeye dikkat çekti ve bunun Fransız lüks moda evi tarafından satıldığını açıkladı. Ceket yaklaşık 54 bin TL’ye (2.300 sterlin) satılıyor.

Fırlatılan füzenin lansmanı, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir zirve için Tokyo’ya giderken gerçekleşti. Zirvenin amacı, Kuzey Kore’nin “artan saldırganlığı” karşısında bağları güçlendirmek olarak açıklandı.

Kuzey Kore lideri, çocuklarıyla nadiren toplum içine çıkıyor, bu nedenle uzmanlar, Ju-ae’nin son dört ayda en az beş kez etkinliklerde ona katılmasının son derece önemli olduğuna inanıyor.