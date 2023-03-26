Prof. Dr. Canan Karatay dedi: Bomba görmüş gibi kaçın! 'En sağlıklı meyve'yi açıkladı
Prof. Dr. Canan Karatay geçtiğimiz günlerde yumurta için 'süper besin' demişti. Ünlü profesör, günde 2 adet yumurta tüketilmesini önermişti. Canan Karatay şimdi de 'en sağlıklı meyve' sorusuna yanıt verdi. Karatay hangi besinler için 'bomba görmüş gibi kaçın' dedi?
Beslenme konusunda yaptığı çıkışlarla herkesin yakından tanıdığı Prof. Dr. Canan Karatay'dan yeni açıklamalar geldi. Posta'ya konuşan Karatay hoca, iftar ve sahur için beslenme tavsiyelerinde bulunarak "İftar sofralarında hazır çorbalar kesinlikle tüketilmemeli" dedi. "En sağlıklı meyve" sorusuna da yanıt veren Canan Karatay, bakın marketteki hangi besinler için "bomba görmüş gibi kaçın" dedi?
Ne sağlıklı bilmiyoruz ki… Her uzman da farklı bir şey söylüyor. Ne yapmalıyız?
-Korkun ama korkmak yetmez. Bilinçli olacaksınız, seçerek sorgulayarak alışveriş yapacaksınız. Başkasının fikrini emir olarak almak olmaz! Kendi sağlığınızı, kendi elinize alacaksınız.
Genç nesli sağlık açısından nasıl buluyorsunuz?
Genç nüfusun hepsi hasta. Bugün 20- 30 yaşında çocuklar geliyor; 3 kalem, 4 kalem ilaç kullanıyorlar. Bana gelen hastalardan biliyorum. 30 yaşındaki hanımlar menopoza giriyor artık. Sonra hepsi tüp bebek için sıraya giriyor. Sadece kadınlar değil, beyler de öyle…
Marmara’da müsilaj olmasının nedeni...
Bütün bunlar kimyasalların vücutta yaptığı hormonal bozukluk yüzünden! Marmara’da müsilaj olmasının nedeni dezenfektan ve deterjanlardı.