Prof. Dr. Canan Karatay dedi: Bomba görmüş gibi kaçın! 'En sağlıklı meyve'yi açıkladı

Ne sağlıklı bilmiyoruz ki… Her uzman da farklı bir şey söylüyor. Ne yapmalıyız?

-Korkun ama korkmak yetmez. Bilinçli olacaksınız, seçerek sorgulayarak alışveriş yapacaksınız. Başkasının fikrini emir olarak almak olmaz! Kendi sağlığınızı, kendi elinize alacaksınız.