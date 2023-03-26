BIST 5.032
DOLAR 19,05
EURO 20,50
ALTIN 1.211,97
HABER /  DÜNYA

Mısır'ın güneyindeki Firavun 2. Ramses Tapınağı'nda 2 bin mumyalanmış koç başı bulundu

Mısır'ın güneyindeki Firavun 2. Ramses Tapınağı'nda 2 bin mumyalanmış koç başı bulundu

Mısır'ın güneyindeki tarihi Abidos kentinde bulunan Firavun 2. Ramses Tapınağı'nda, 2 binin üzerinde mumyalanmış koç başı ile devasa bir yapının ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Abone ol

Eski Mısır Krallığı'nın (Milattan Önce 2686-2181) tarihi başkenti olan ve bugün Sohac kenti sınırları içinde yer alan Abidos'ta, 2. Ramses tarafından inşa ettirilen tapınakta ABD ve Mısırlı arkeologların yürüttüğü çalışmalarda yeni keşiflere imza atıldı.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazı çalışmaları sonucu Mısır'da Batlamyus Hanedanı (Milattan Önce 332-30) dönemine tarihlenen 2 bini aşkın mumyalanmış koç başı bulunduğu ifade edildi.

ABD arkeoloji ekibinin başkanı Samih İskender, bu kadar büyük miktarda mumyalanmış koç başının, "adak kurbanı olarak kullanılmış olmaları ya da 2. Ramses'in, ölümünden sonraki bin yıl boyunca kutsanmaya devam ettiği" şeklinde iki olasılığı akla getirdiğini kaydetti.

Keşifle birlikte tapınakta Altıncı Hanedan (Milattan Önce 2345-1821) dönemine ait, farklı ve benzersiz bir mimari tasarımı olan büyük bir yapı ile tapınağı çevreleyen kuzey duvarının bazı kısımları da ortaya çıkarıldı.

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri ise söz konusu keşfin, Abidos'taki 2. Ramses Tapınağı'nın tarihine dair önemli detayları ortaya çıkardığını vurguladı.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı 2020'de de bu tapınakta, başka hayvanlara ait kemik ve iskelet parçalarına ulaşıldığını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem bölgesinde yapım süreci başlatılan konut sayısını Bakan Murat Kurum duyurdu
Deprem bölgesinde yapım süreci başlatılan konut sayısını Bakan Murat Kurum duyurdu
Uyarılar dikkate alınmayınca! 125 milyon lira harcanmıştı ömrü 23 gün sürdü
Uyarılar dikkate alınmayınca! 125 milyon lira harcanmıştı ömrü 23 gün sürdü
Şeker hastaları insülin iğnesi yapınca orucu bozulur mu Diyanet fetvası
Şeker hastaları insülin iğnesi yapınca orucu bozulur mu Diyanet fetvası
30 bin 62 personel alınacak Hulusi Akar duyurdu: Sürecimiz başladı
30 bin 62 personel alınacak Hulusi Akar duyurdu: Sürecimiz başladı
Abdülkerim Bardakcı iddiası olay! Ahmet Çakar: Milli Takım'da bir şey yaptılar bu çocuğa
Abdülkerim Bardakcı iddiası olay! Ahmet Çakar: Milli Takım'da bir şey yaptılar bu çocuğa
ABD'de hortum felaketinde 25 kişi öldü kurtulan kişi anlattı: Hortum evi kaldırdı ve tekrar yere fırlattı
ABD'de hortum felaketinde 25 kişi öldü kurtulan kişi anlattı: Hortum evi kaldırdı ve tekrar yere fırlattı
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kitap özeti sonu nasıl bitiyor ters köşe yapacak
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kitap özeti sonu nasıl bitiyor ters köşe yapacak
Hastane yolunu kapatıp kendi salonlarındaymış gibi oynadılar
Hastane yolunu kapatıp kendi salonlarındaymış gibi oynadılar
Kuzey Kore lideri Kim'in kızının giydiği kıyafet fiyatıyla gündem oldu
Kuzey Kore lideri Kim'in kızının giydiği kıyafet fiyatıyla gündem oldu
Fulya Öztürk'e adaylık teklifinin perde arkası! Meğer öneriyi götüren isim...
Fulya Öztürk'e adaylık teklifinin perde arkası! Meğer öneriyi götüren isim...
Hangi bankanın promosyonunu alsam diye karalar bağlamayın! ING şartsız şurtsuz 10 bin liralık promosyon veriyor!
Hangi bankanın promosyonunu alsam diye karalar bağlamayın! ING şartsız şurtsuz 10 bin liralık promosyon veriyor!
11 anketin ortalaması çıktı! Hangi parti ne kadar oy alıyor? Deva+Gelecek, Memleket Partisi ediyor
11 anketin ortalaması çıktı! Hangi parti ne kadar oy alıyor? Deva+Gelecek, Memleket Partisi ediyor