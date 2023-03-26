Abdülkerim Bardakcı iddiası olay! Ahmet Çakar: Milli Takım'da bir şey yaptılar bu çocuğa

Baş ağrısı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdulkerim Bardakcı Galatasaray'ın hazırlık maçı için Bakü'ye gitti. Ermenistan maçı sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'a Abdulkerim Bardakcı soruldu. Kuntz'un açıklamaları sonrası konuşan Abdulkerim Bardakcı, "Kadrodan nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım" dedi. Spor yorumcusu Ahmet Çakar ise Abdulkerim Bardakcı'nın kadrodan çıkarılışıyla ilgili flaş iddialarda bulundu...

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan deplasmanına çıkan A Milli Takımımız, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Avrupa yolculuğuna 3 puanla başladı. Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda, kadrodan baş ağrısı nedeniyle çıkartılan Abdulkerim Bardakçı hakkında konuştu.

Milli Takım kadrosundan ayrılıp Galatasaray'ın Bakü'de oynayacağı özel maçın kadrosuna dahil olan Abdulkerim Bardakcı'dan da açıklama gelirken spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın iddiaları olay oldu.

Kuntz, Abdülkerim Bardakcı'nın durumuyla ilgili "Abdülkerim'in durumu yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik." diye konuştu.

Bardakcı: Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım

Beyaz TV'ye konuşan Abdülkerim Bardakcı ise "Maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım." diye konuştu.

Ahmet Çakar: Milli takımda bir şey yaptılar bu çocuğa

Ahmet Çakar'dan Abdulkerim Bardakcı'nın kadrodan çıkarılmasıyla ilgili Beyaz TV'de flaş yorumlar geldi. Çakar şunları söyledi:

"Abdülkerim Bardakcı, geçen hafta Konya maçında sahaya çıktı. Milli takım kampına girdi, baş ağrısı falan diyerek gönderdiler çocuğu. Arkasından Galatasaray kampına çıktı. Mutlaka bu çocuğa milli takımda bir şey oldu. Takımda bir şey yaptılar bu çocuğa. Başka bir iş var burada."

"Galatasaray - Karabağ maçı var. Demek ki Abdülkerim Bardakcı, Karabağ'a gidiyor. Abdülkerim ile milli takım kampında bir şey yaşandı. Yakında kokusu çıkar."

"Eğer oruç ile alakalıysa..."

"Abdülkerim Bardakcı, milli takım kampından gönderilmesine şaşırmış. Olayın işi oruç ile alakalıysa Kuntz'un bu ülkede 1 dakikalık yeri yok. Hamit Altıntop'un ise 2 dakikalık yeri yok."

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