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Aslı Baykal, Muharrem İnce'yi 'cesur yürek' ilan etti! Baykal milletvekili adayı oldu mu?

Aslı Baykal, Muharrem İnce'yi 'cesur yürek' ilan etti! Baykal milletvekili adayı oldu mu?

Bir süredir hangi partiye geçeceği, milletvekili adayı olup olmayacağı tartışmaları süren Aslı Baykal, Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye destek verdi.

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İstifa ettikten sonra CHP yönetimine karşı sert bir muhalefet sürdüren Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Muharrem İnce'ye desteğini açıklayıp, İnce'yi "cesur yürek" ilan etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından 15 gündür sosyal medyada sesi soluğu çıkmayan Aslı Baykal, yeniden sahalara döndü. Aslı Baykal'ın milletvekili adayı olup olmayacağı halen netleşmedi.

15 gün suskun kaldıktan sonra...

Kişisel Twitten hesabından son paylaşımını, 15 gün önce Saadet Partisi tabanından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik eleştirilere destek veren Aslı Baykal, 15 günlük suskunluğunu bozdu. Baykal, "Büyük baskılarla insanların aday olmasının engellendiği ve nereye olduğunu bilmediğimiz bir yöne doğru sürüklendiğimiz bu ortamda aday olan cesur yürek Muharrem İncenin adaylığı hayırlı olsun" dedi.

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