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Türkiye- Hırvatistan maçının hakemi belli oldu

Türkiye- Hırvatistan maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ın konuk edecek. Salı günü 21:45'te başlayacak mücadelenin orta hakemi belli oldu. Karşılaşmaya İsveçli hakem Andreas Ekberg atandı.

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İlk maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında 28 Mart Salı günü Bursa’da Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleyi yönetecek hakemler de açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak olan maçta İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.

Ekberg’in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemleri de Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert (VAR) ile Mike Pickel (AVAR) olacak.

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