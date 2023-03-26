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Fatih Erbakan'ın partisinde ilk istifa geldi! Elif Erbakan'dan işaret bekliyorlar

Fatih Erbakan'ın partisinde ilk istifa geldi! Elif Erbakan'dan işaret bekliyorlar

Yeniden Refah Partisi'nin son anda karar değiştirerek Cumhur İttifakı'na katılması sonrası ilk istifa haberi geldi. Afyonkarahisar İl Başkanı Gufran Çetinel, hem partiden hem görevinden istifa etti. Özellikle Konya teşkilatında da büyük rahatsızlık olduğu belirtilirken, bazı MKYK üyelerinin istifa için Elif Erbakan'ın işaretini bekledikleri önü sürüldü.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 4 günde karar değiştirerek Cumhur İttifakı saflarına katılması parti içinde krize neden oldu. Parti Genel Başkanı Fatih Erbakan'a karşı büyük tepkiler gelirken hem parti teşkilatlarından hem de parti yönetimlerinden çok sayıda istifa haberleri geliyor. 

İnandığım değerler ile makamım çelişiyor...

Son olarak Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Gufran Çetinel, partisinden ve görevinden istifa ettiğini açıkladı. Twitter hesabından istifasını açıklayan Çetinel, şu paylaşımı yaptı: "Yeniden refah partisi Afyonkarahisar il başkanlığı görevimden inandığım değerler ile temsil ettiğim makam çeliştiği için istifa ediyorum."


Parti yönetiminde görev alan bir çok ismin de istifa etmeye hazırlandığı, Elif Erbakan'ın da ittifaka karşı çıkıp partiden ayrılabileceği iddia ediliyor. Özellikle partinin en yoğun tabana sahip olduğu Konya teşkilatında da rahatsızlığın büyük olduğu belirtiliyor. 

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