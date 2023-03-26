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Kadir gecesi ne zaman Diyanet Ramazan'ın 27. gecesi hangi gün?

Kadir gecesi ne zaman Diyanet Ramazan'ın 27. gecesi hangi gün?

Mübarek Ramazan ayı başladı. Ramazan ayı içinde en önemli günlerden biri de Kur'an'ın indirildiği gece olan Kadir Gecesi. Bu sene Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. gecesi 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir gecesini ilerleyen günlerde idrak edeceğiz. Kadir gecesi 2023 yılında 17 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor.

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11 ayın sultanı Ramazan 23 Mart'ta  başladı. Ramazan ayı içerisinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği Kadir Gecesi de idrak edilecek. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler gecenin tespitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek.

Bu gece Kuran'ı Kerim'de şöyle anlatılıyor:

Kadir gecesinde okunacak dualar

Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. 
Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:  
-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Kadir Gecesi önemi: Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

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