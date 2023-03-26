HÜDA PAR Hizbullah'ın siyasi ayağı mı? Zekeriya Yapıcıoğlu her şeyi Hadi Özışık'a anlattı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hizbullah'ın siyasi ayağı iddialarına tepki gösterdi. Gazeteci Hadi Özışık'a konuşan Yapıcıoğlu, her şeyi detaylıca anlattı.

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Özellikle Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından Hizbullah'ın partisi, siyasi ayağı olarak lanse edilen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na onlarca kez sorulan soruyu bu kez İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık sordu.

Yapıcıoğlu da bıkmadan usanmadan her seferinde yanıtladığı bu soruyu yine detaylıca anlattı.

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