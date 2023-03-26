İstanbul'un kendi suyu bitti! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan kuraklıkla ilgili ürküten sözler

Yeterli miktarda yağışın görülmemesinin ardından Türkiye'de kuraklık endişesi her geçen gün artmaya devam ediyor. İstanbul'da ise barajlardaki su seviyesi gittikçe azalmaya başladı. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'da kuraklık değerlendirmesinde "İstanbul'un kendi suyu zaten bitmiş durumda, dışarıdan taşınan suyla bu değirmen döndürülüyor" dedi. Kadıoğlu, İstanbul'un tamamen susuz kalabileceğini öne sürdü.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Profesörü Mikdat Kadıoğlu, "İstanbul'un kendi suyu zaten bitmiş durumda, dışarıdan taşınan suyla bu değirmen döndürülüyor. İstanbul'da suya talep o kadar yüksek ki onu karşılayacak bir su zaten yok. İstanbul'un su havzaları 5-6 milyonluk nüfusu belki besleyebilir" değerlendirmesini yaptı.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi, "İstanbul'da barajlardaki suyun bitmesi, diğer illerimizde de barajların doluluk oranının azalması, bazı göllerimizin bile kuruyor olması sorunu çok ciddi. Geçen yıl bu zamanlarda İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 85'e yakınken şu anda yüzde 30-35'lere düşmüş durumda." dedikten sonra Kadıoğlu'na bazı sorular yöneltti. Kadıoğlu şu cevapları verdi:

"İnsanlar yeterince uyarılmıyor, dikkatsiz su tüketimine devam ediliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?"

Seçimin de getirdiği bir şey var, yağışlar normalin çok altında olmasına rağmen suda hiçbir kısıtlama yok ve dediğiniz gibi insanlar uyarılmıyor ve her şey normal gibi, umutsuzluk veya negatif bir durum yönetime eksi bir puan olurmuş gibi kuraklığın k'sından bahsedilmiyor. Belediyeler de suyu hoyratça kullanıyor.

Yönetim ve belediyeler seçim öncesi...

Sanki hiç su sorunu yokmuş gibi çimleri bol suyla sulama, meydanları arazözlerle yıkama, belediye araçlarını yıkama gibi işler aynen devam ediyor, halk da uyarılmıyor. Ben seçim atmosferiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yönetim ve belediyeler seçim öncesi insanlara olumsuz bir hava vermek, kısıtlamak istemiyor.

-20 milyonluk bir şehirde seçimden önce bitebilir, 3 ay da dayanmayabilir.

"İstanbul bölgeyi kurutuyor"

Normal şartlarda bir senelik kuraklığı atlatabiliyorsunuz. İstanbul'un özelliği, bütün Marmara ve Batı Karadeniz'deki suları topluyor. Bir ahtapot gibi kollarını her tarafa yaymış bütün suları alıyor. Günde 3 milyon metreküp su veriyor İstanbul ama baraja yağışlarla giren su miktarı bunun çok altında. İstanbul öyle bir şehir oldu ki, bu nüfusa ne suyu yetiyor ne toprağı ne yolları ne havası. İstanbul bölgeyi kurutuyor. Yani İstanbul'un kendi suyu zaten bitmiş durumda, dışarıdan taşınan suyla bu değirmen döndürülüyor.

İstanbul'da suya talep o kadar yüksek ki onu karşılayacak bir su zaten yok. İstanbul'un su havzaları 5-6 milyonluk nüfusu belki besleyebilir, 20 milyonu beslemek için İstanbul, Bulgaristan sınırından Melen'e kadar olan suları topluyor. Bir de üstüne yağmur yağmadı daha da önemlisi kar yağmadı. Su yılının başı 1 Ekim'dir. Nasıl 1 Ocak mali yılbaşıysa ve öncesinde bütçe yapılırsa, 1 Ekim öncesi de su bütçesi yapılması lazım.

-Belediyeler de mi bütçe yapmıyor su konusunda, yeterince dikkat edilmiyor mu?

Bir kere su işini yönetenler inşaat veya çevre mühendisi, onların suya yaklaşımı boru döşeme yaklaşımında. Kentlerin ‘kuraklıkla mücadele' planları yok. Su bütçesi açık verince insanları gönüllü tasarrufa çağırmalılar sonra belli bir miktara çıkınca otomatik olarak evlerin, havuzların sularını kısmak gibi önlemler alınmalı, meydanları yıkama, sulama gibi şeyleri yasaklamalı kendileri de yapmamalılar.