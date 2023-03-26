Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Bambi kim oynuyor gerçek adı nedir?

Netflix'in merakla beklenen yeni Türk dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 1. sezonu ile yayınlandı. 8 bölümden oluşan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi Perihan Mağden'in aynı adlı kitabından uyarlama. Dizinin oyuncu kadrosunda en merak edilen ise Bambi. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinde Bambi karakterini genç oyuncu Eylül Tumbar oynuyor. Peki kimdir Eylül Tumbar kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

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Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi Netflix'te 1.sezonu ile başladı. Dizi daha ilk günden Top 10 listesine girdi. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile büyük ilgi gördü. Perihan Mağden'in aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin 1. sezonu 8 bölümden oluşuyor. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 2. sezon ne zaman çekilecek sorusunun yanıtı ise henüz net değil. Dizi geçmişten ve sırlarından kaçan anne kızın hikayesini anlatıyor. Yerleşik bir düzeni olmayan sürekli ülke ülke gezen, en lüks otellerin en güzel odasında kalan ama kimseyle konuşmayan anne kızın hayatını konu alıyor. Şehirden şehire, otelden otele kaçmak zorunda kalan dünya güzeli bir kız çocuğu ve kendisine hiç benzemeyen eksantrik annesinin bu kaçışları sırasında geçmişlerini saran sırlar, sayfa sayfa çözülen bir sarmalla okur tarafından keşfediliyor.

Dizinin en dikkat çeken karakterinden biri de büyüleci bir güzelliğe sahip olan Bambi oldu. Dizide Bambi karakterini genç oyuncu Eylül Tumbar oynuyor. Henüz 20'li yaşlarının başında olan genç oyuncu Eylül Tumbar Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi ile adından söz ettirmeyi başardı. Kim olduğu hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmayan ve ekranlarda görünmeyen Eylül Tumbar eylultumbar instagram adresini kullanıyor ve şu an 9 bin takipçisi var.

Eylül Tumbar kimdir?

Eylül Tumbar’ın hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen Eylül Tumbar, aktif olarak instagram kullanıcısıdır. Instagram kullanıcı adı @eylultumbar‘dır. Hayatında seyahat etmek, gezmek, doğada vakit geçirmek ve yüzmekten büyük keyif aldığı biliniyor. Fotoğraf çekmek ise onun için adeta bir tutku.

2023 senesinde Netflix platformunda yayınlanan ‘Biz Kimden Kaçıyorduk Anne’ isimli dizi için kamera karşısına geçti. Dizi de Begüm karakterinin canlandıran güzel oyuncu, bu dizi ilk dizi ve oyunculuk deneyimini gerçekleştirdi

"Biz kimden kaçıyorduk anne?" dizisinin konusu nedir?

Dizi, bir anne kızın travmatik hikâyesini takip ediyor. Sürekli birilerinden kaçan ve şatafatlı otellerde kalan bir anne ve küçük kızı Bambi, geride cesetlerden iz bırakarak yollarına devam ederler. Ancak şatafatlı otellerin yerini sıradan motellerin almasıyla, peri masalının düşünüldüğü gibi olmayacağı ortaya çıkar. Bu heyecanlı kaçış hikayesinde anne av değil de acaba avcı mı?

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi oyuncuları kimler?

Perihan Mağden'in aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin senaristliğini Ertan Kurtulan, yönetmenliğini ise Umut Aral ve Gökçen Usta üstlendi. Dizide Melisa Sözen'e, Eylül Tumbar, Birand Tunca, Deniz Karaoğlu, Buçe Buse Kahraman, Musa Uzunlar, Hakan Boyav gibi isimler eşlik ediyor.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi nerede çekildi?

7 bölümden oluşan ve Kapadokya'da çekilen "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?", 24 Mart cuma gününden itibaren Netflix'te yayınlandı.