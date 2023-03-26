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İstanbul'da freni boşalan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevidi

İstanbul'da freni boşalan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevidi

Kağıthane’de frenleri boşalan özel halk otobüsü önce otomobile, ardından da durağa ve geri dönüşüm konteynırına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bir dükkanın tentesinde hasar meydana geldi.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son duraktan kalkış yapan Sinan Aydın (60) yönetimindeki 34 HO 2525 plakalı özel halk otobüsünün (ÖHO) iddiaya göre frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan ve yokuş aşağıya hızlanan otobüs, bir dükkanın tentesine çarparak, park halindeki otomobili sürükledi.

Otomobilin merdiven boşluğuna düşmesinin ardından otobüs, geri dönüşüm konteynırı ve durağa çarparak durabildi. Kazadan sürücü Aydın yara almadan kurtulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Halk otobüsü önüne geleni sürükledi

Olayın ardından panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Kazayla ilgili incelemelerin yapılması ve tutanak tutulmasının ardından otobüs vinç, otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.
Büyük panik yaşayan vatandaşlar, durağın sokak arasından kaldırılmasını isteyerek, tepki gösterdi.

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