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Babasını kaybedince kafasına koydu 17 yıldır il il geziyor 7 bin kişiyi ikna etti

Babasını kaybedince kafasına koydu 17 yıldır il il geziyor 7 bin kişiyi ikna etti

Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce sigaraya bağlı kanser sebebiyle babasını kaybeden 74 yaşındaki Sefer Yanık, babasının ölümünün ardından sigaraya savaş açtı. İl il gezen Yanık, vatandaşlara sigarayı bıraktırıyor.

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Kahramanmaraş'ta yaşayan 74 yaşındaki Sefer Yanık'ın babası 2005 yılında sigaraya bağlı kanser sebebiyle hayatını kaybetti. Yaşadığı acının ardından sigaraya savaş açan Sefer Yanık, 17 yıldır il il gezerek vatandaşlara sigarayı bıraktırmak için mücadele veriyor.

Şehir şehir gezip otobüs durakları, çarşı ve semt pazarlarında gördüğü sigara tüketicilerini sigarayı bırakma konusunda ikna eden Yanık, emekli maaşıyla aldığı hediyeleri sigarayı bırakan vatandaşlara dağıtıyor.

Sağlık sorunları sebebiyle tedavi görmek için Kastamonu’ya gelen Sefer Yanık, hastanedeki vatandaşlara da sigarayı bıraktırmaya çalışıyor. 17 yılda yaklaşık 7 bin kişiye sigarayı bıraktırdığını söyleyen Yanık, ölene kadar vatandaşları sigaradan uzaklaştırmaya çalışacağını söyledi.

“Ankara’ya hastaneye getirdiğimde babamın dudağını kesip elime verdiler"

Babasını sigaraya bağlı sağlık sorunlarından kaybedince sigaraya karşı savaş açtığını anlatan Sefer Yanık, “Babam sigara tükettiği için dudak kanseri oldu. Ankara’ya hastaneye getirdiğimde babamın dudağını kesip elime verdiler. Bu durumdan sonra sigaranın düşman olduğunu öğrendim. Babam, büyüklerim, küçüklerim, dostlarımın ve hastalarımın hatırı için bu lanet sigarayı yeryüzünde koymamaya çalışacağım. Bunun gibi düşman yeryüzünde yok. Kastamonu’nun nüfusu 110 bin, sigarayı 109 bin kişi içiyor. Eğer elime bir fırsat geçse Kastamonu’ya sigarayı bıraktırırım. İl il gezerek, hediyeler vererek dostlarımla beraber ücretsiz bir şekilde sigaraya karşı mücadele veriyorum. Ben şu anda dışarıda olsam 40, 50 bin kişiye daha sigarayı bıraktırırım” dedi.

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