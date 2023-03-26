Acil paraya sıkışan öğrencilere şifa gibi kampanya! Akbank anında 400 lira ödüyor

Giderek artan hayat pahalılığı öğrenciler de vurdu, acil nakde sıkışan öğrencilerin imdadıda AKBANK yetişti. Acil paraya ihtiyacı olan öğrencilere Akbank'tan 400 liralık özel fırsat başladı. Peki Akbank'tan 400 lira nasıl alınacak, başvuru nereye yapılacak?

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Sürekli gelen zamlar, sürekli fiyatların artışı herkesi vurdu. Aileler kadar öğrenciler de bu fahiş artışlar çok etkilendi. Ekonomik kaygıları en aza düşürmek için bankalar şu sıralar birbirleri ile yarış halinde. Esnafa, çiftçiye birçok banka hem kredi hem de ödeme kolaylığı sağlıyor. Fakat acil nakite ihtiyacı olan öğrenciler için durum biraz karışık. Acil paraya ihtiyacı olan öğrencinin yüzünü güldürecek açıklama Akbank'tan geldi. Akbank, öğrencilere 400 liralık ödeme imkanı sunuyor. Ayrıca 400 lirayı almak için daha önceden banka hesabınızın olmasına da gerek yok. 18 yaşından küçük ve 25 yaşından büyük olmamanız gerekiyor.

Peki Akbank “Yeni Nesil” hesap başvurusu ile öğrenciler için hazırladığı 400 liralık ödeme kampanyasına nasıl katılım sağlanır, başvuru şartları neler ve ödeme sadece bir kez bi yapılır işte merak edilenler...

Axess Öğrenci kartına başvuranlara, toplamda 400 TL chip-para. Sen de 31 Mart'a kadar hemen başvur, her 250 TL ve üzeri harcamanda 100 TL chip-para kazan.

Üniversite öğrencilerine yönelik bir kampanya başlatan Akbank, bu çerçevede daha önceden bankada hesabı olmayan 18 – 25 yaş aralığındaki gençler için 400 TL verecek. Gençler, Akbank hesabı oluşturarak müşteri olmaları karşılığında 400 TL kazanacak. Mart ayı boyunca geçerli olacak bu kampanyada ek bir sürpriz daha mevcut. Peki, Akbank müşterisi olmak için öğrenciler nereden başvuru yapacak?

Mobil ya da online başvuru yapılabilir?

Akbank öğrencilere verdiği 400 TL ödeme için yalnızca daha önceden Akbank hesapları yoksa açarak müşterileri olmalarını istiyor. Bunun için başvuru ise günümüzde çok kolay. İnternet üzerinden “Yeni Nesil” hesap açabilir ya da mobil uygulamayı kullanabilirler. Ayrıca en yakın şubeye giderek destek almak da bir seçenektir. Elini hızlı tutup Mart sonuna kadar başvuran Akbanklı öğrenci 400 TL ödeme almaktadır.

Öğrenci kredi kartı nasıl alınır?

Akbank öğrenci kredi kartı almak isteyen öğrencilere kampanya kapsamında Axess Öğrenci kartı da sağlanmaktadır. 2023 Mart sonuna kadar Akbanklı olarak öğrenciler 400 TL kazanmalarına ek olarak öğrenci kredi kartı başvurusu da gerçekleştirebilmektedir.

Akbank öğrenci kredi kartı başvurusu için Juzdan app ya da mobil bankacılıktan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Davet et kazan kampanyasından yararlanan öğrenciler, ayrıca 250 TL chip para kazanmaktadır.

Akbank 400 TL chip para kazanacak olan öğrenciler 31 Mart 2023 tarihine kadar Akbank müşterisi olduktan sonra ilk kez Axess Öğrenci kartı başvurusu yapmalıdır. Sonrasında yapılacak her 250 TL üzeri harcama için 100 lira toplamda 400 lira chip para kazanılmaktadır. 18 – 30 yaş arasındaki öğrenciler katılarak aldıkları chip paraları Juzdan app ile nakte çevirebilecektir.