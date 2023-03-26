Fransa senatosundan teröristlere 'onur nişanı'

Fransa senatosu, düzenlediği törenle terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarına 'Onur nişanı' verdi.

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Terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarını Elysee Sarayı'nda ağırlayan Fransa, yeni bir skandala imza attı

PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'nin üst düzey elebaşları Fransız senatosunun düzenlediği Nevruz resepsiyonunda 'Onur Madalyası' aldı.

Terörist elebaşlarından PKK/YPG'nin sözcülüğünü yapan Nuri Mahmud ile silahlı kadın yapılanması YPJ'nin başındaki Rüksan Muhammed senato üyelerince karşılandı. Resepsiyona terörist elebaşlarının yanı sıra çok sayıda Fransız senatörler ve politikacılar da katıldı.

Fransız Kürt Girişimciler Birliği (UEFK) tarafından organize edilen resepsiyonda YPJ Sözcüsü Rüksan Muhammed ile YPG Sözcüsü Nuri Mahmud'a senato tarafından "Onur Madalyası" verildi.