Yaşlılık maaşı alana 2 bin iralık bayram ikramiyesi ödenecek mi?

Ramazan bayramı öncesinde bir müjde de yaşlılık maaşı yani 65 yaş maaşı alan vatandaşlara geldi. Yaşlılık maaşı alanlar da Erdoğan'ın talimatı ile bayram öncesinde 2 bin lira olan bayram ikramiyesi alabilecekler.

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Ramazan bayramı öncesi beklenen haber geldi ve yaşlılık maaşı alan vatandaşları sevindirecek gelişme Erdoğan tarafından açıklandı. 2023 yılında 2 bin lira olan bayram ikramiyesi yaşlılık aylığı alan vatandaşlara da ödenecek. Bayram ikramiyelerinin nisan ayında bayramdan 1 hafta önce ödenmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesi emekli olan tüm vatandaşlara ödenecek. Emeklilik hakkı bulunmayan, yaşlılık aylığı alan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılmayacak.

65 yaş aylığı nasıl alınır: 2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurması gerekiyor.

65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.

Yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ramazan Bayramında emeklilere ödenecek ikramiyelerin tarihleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda bayramdan 1 hafta önce hesaplara aktarıldığı biliniyor.

2023 yılında Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin en geç 14 Nisan cuma gününe kadar hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Emekli bayram ikramiyesi almak için başvuru gerekir mi?

Özellikle EYT ile birlikte emekli olacak vatandaşlar, bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanabilmek için başvuru gerekip gerekmediğini sorguluyor.

Bayram ikramiyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan SGK gelir ve aylık alanların hesaplarına otomatik olarak yatırılmaktadır.

Bayram ikramiyesi kimler alablir?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

65 yaş aylığı ne zaman, nasıl alınır?

Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

Hangi aylarda alınır?

2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.