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Diyarbakır Valiliği’nden 14 yaşındaki çocuğun ‘ölüm’ haberlerine yalanlama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır Valiliği’nden 14 yaşındaki çocuğun ‘ölüm’ haberlerine yalanlama

Diyarbakır Valiliği, 21 Mart'ta Lice’de gerçekleştirilen nevruz etkinliklerinde 5 personelin 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Diyarbakır Valiliği bazı basın yayın organlarında yer alan Lice’de 14 yaşındaki Y.D.’nin ölümü ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı yönünde açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan Lice ilçemizde gerçekleştirilen Nevruz etkinliklerinde, 5 personelimizin, 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği yönündeki iddialar, çarpıtmadır ve provokasyon amacı taşımaktadır. 21 mart 2023 tarihinde, 14 yaşındaki Y. D. isimli darba maruz kalan çocuk, il merkezindeki bir hastaneye başvurmuş, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edilmiştir. Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Savcılığınca aynı gün soruşturma başlatılmış, 25 Mart 2023 tarihinde, Lice İlçe Emniyet Amirliği emrinde görevli bir komiser ve dört polis memuru gözaltına alınmış, ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleri ile soruşturulmaktadır” denildi.

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