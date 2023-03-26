Doğu Perinçek 5 günde 22 bin imzaya çok içerledi! Perinçek vatandaşı neden ayıpladı?

Cumhurbaşkanı adayı olan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, 5 günde 22 bin civarında imza toplayabildi. Fişlenme korkusuyla vatandaşın kendisine imza vermekten çekindiğini iddia eden Doğu Perinçek, "Milyonlarca Vatan Partisi taraftarı var ancak imza vermeye gelince çekiniyorlar. Tabi biz bunu ayıplıyoruz" dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Cumhurbaşkanı adayı olan ve 100 bin imza toplamaya çalışan Doğu Perinçek 5. günün sonunda 22 bin imzaya ancak ulaşabildi. Son 2 günde 78 bin imza daha bulması gerekiyor. Doğu Perinçek, "Son 2 gün" diyerek vatandaşlardan bir kez daha imza istedi.

Vatan Partisi'nin kaç üyesi var?

Doğu Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınında 5 günde 20 bin imza toplayabilmenin büyük başarısızlık olduğunu söyledi. Gazeteci Çağlar Cilara'nın 'Vatan Partisi'nin kaç üyesi var? Niye olmadı' sorusu üzerine Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin 20 bin üyesi olduğunu söyledi. Perinçek 100 bin imza toplayamamasının nedenini şöyle özetledi:

E-Devlet'ten olsa yüzbinlerce imza toplardık

Bir kere bu 20 bin imza başarısız. Onu açıkça tespit edelim. E-Devlet üzerinden olsa yüzbinlerce imza toplardık. Ancak şu da var; Cumhurbaşkanı seçimi diğer seçimler gibi değil. Diğer seçimlerde gizli oy, açık sayım vardır. Cumhurbaşkanlığı işinde öyle değil, gidip imza atıyorsunuz.

Perinçek'e imza atmaktan çekiniyorlar çünkü!

- Vatan Partisi sistem mücadele eden bir parti. Bundan dolayı memurlar, işçiler, sanayiciler, tüccarlar Doğu Perinçek'e imza atmaktan çekiniyorlar. Milyonlarca Vatan Partisi taraftarı var ancak imza vermeye gelince çekiniyorlar. Tabi biz bunu ayıplıyoruz.

Son 2 günde cesur olun...

- Son 2 gün... Vatandaşlarımızı cesur olmaya çağırıyoruz. Gidip ilçe seçim kurullarına imza vermeye çağırıyoruz...