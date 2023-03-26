BIST 5.032
DOLAR 19,05
EURO 20,50
ALTIN 1.211,97
HABER /  POLİTİKA

Sinan Oğan 100 bin imzayı topladı! Seçime katılmaya hak kazanan 4'üncü aday oldu

Sinan Oğan 100 bin imzayı topladı! Seçime katılmaya hak kazanan 4'üncü aday oldu

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin ardından Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan da 100 bin imzayı toplayarak geçici cumhurbaşkanı aday listesine girdi. 100 bin imzaya ulaşan ikinci isim olan Oğan seçime katılmaya hak kazanan 4. aday oldu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için imza kampanyası başlatan 11 isimden 100 bin imzayı toplayan ilk isim Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce oldu.

İnce’nin ardından Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan da 100 bin imzayı toplayarak 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlenen sınırı geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından Sinan Oğan seçime katılmaya hak kazanan 4. aday oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanı adayları için 22 Mart’ta başlayan imza süreci, 27 Mart günü saat 20.00’ye kadar devam edecek.

YSK tarafından belirlenecek kesin aday listesi 31 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fatih Terim bombası hafta içi patlayabilir! Süper Lig ekibiyle görüşecek
Foto Galeri Fatih Terim bombası hafta içi patlayabilir! Süper Lig ekibiyle görüşecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Perinçek 5 günde 22 bin imzaya çok içerledi! Perinçek vatandaşı neden ayıpladı?
Doğu Perinçek 5 günde 22 bin imzaya çok içerledi! Perinçek vatandaşı neden ayıpladı?
Cünüpken oruç kabul olur mu niyet edilir mi Diyanet sakın dedi uyardı
Cünüpken oruç kabul olur mu niyet edilir mi Diyanet sakın dedi uyardı
Mustafa Sarıgül'den ABD'nin Türkiye raporuna sert tepki
Mustafa Sarıgül'den ABD'nin Türkiye raporuna sert tepki
TOKİ 500 lira para iadesi alma süreci başladı 5 gün detayı
TOKİ 500 lira para iadesi alma süreci başladı 5 gün detayı
Kılıçdaroğlu için 'Paravan Cumhurbaşkanı adayı' dedi! Devlet Bahçeli, Sadettin Tantan'ı göreve çağırdı
Kılıçdaroğlu için 'Paravan Cumhurbaşkanı adayı' dedi! Devlet Bahçeli, Sadettin Tantan'ı göreve çağırdı
Yaşlılık maaşı alana 2 bin iralık bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Yaşlılık maaşı alana 2 bin iralık bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına bir kez daha itiraz edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına bir kez daha itiraz edildi
Fransa senatosundan teröristlere 'onur nişanı'
Fransa senatosundan teröristlere 'onur nişanı'
Bakan Mustafa Varank, deprem bölgesinde sanayide oluşan hasarın bedelini açıkladı: 170 milyar TL
Bakan Mustafa Varank, deprem bölgesinde sanayide oluşan hasarın bedelini açıkladı: 170 milyar TL
Kemal Kılıçdaroğlu: Hazine’den çalınan 418 milyar doları geri vermemek için çırpınıyorlar
Kemal Kılıçdaroğlu: Hazine’den çalınan 418 milyar doları geri vermemek için çırpınıyorlar
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olay 'temel atma' ve 'diploma' göndermesi! Sümeyye Erdoğan'a çağrı yaptı
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olay 'temel atma' ve 'diploma' göndermesi! Sümeyye Erdoğan'a çağrı yaptı
İstanbul'da freni boşalan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevidi
İstanbul'da freni boşalan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevidi