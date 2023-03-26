Fatih Terim bombası hafta içi patlayabilir! Süper Lig ekibiyle görüşecek

Trabzonspor- Fatih Terim görüşmesinin bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Terim, Trabzonspor'un başına geçmesi halinde Türkiye'de uzun yıllar sonra ilk kez Galatasaray dışında bir kulüp takımı çalıştırmış olacak. Bu haber Trabzonspor taraftarına da büyük sürpriz oldu.