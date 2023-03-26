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Fatih Terim bombası hafta içi patlayabilir! Süper Lig ekibiyle görüşecek

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Fatih Terim bombası hafta içi patlayabilir! Süper Lig ekibiyle görüşecek

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Teknik Direktör Fatih Terim'le ilgili bomba haber. Uzun süredir boşta olan tecrübeli hocanın Süper Lig ekibiyle görüşeceği söyleniyor. Bu haberi Süper Lig ekibinin taraftarı da hayretle karşıladı. İşte ayrıntılar...

Fatih Terim bombası hafta içi patlayabilir! Süper Lig ekibiyle görüşecek

2022 Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim sonrasında herhangi bir yerde çalışmadı. Hala boşta olan 69 yaşındaki teknik adamın adı birçok kulüp ve ülkeyle anılıyor.

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Fatih Terim bombası hafta içi patlayabilir! Süper Lig ekibiyle görüşecek

Son olarak geçtiğimiz aylarda önce Mısır Milli Takımı, ardından da Mısır Ligi ekibi Al Ahly'den teklif alan Terim, bu teklifleri geri çevirmişti.

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Fatih Terim bombası hafta içi patlayabilir! Süper Lig ekibiyle görüşecek

Efsane isim için yeni bir iddia ortaya atıldı. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Trabzonspor ile Fatih Terim bir görüşme gerçekleştirecek. 

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Fatih Terim bombası hafta içi patlayabilir! Süper Lig ekibiyle görüşecek

Trabzonspor- Fatih Terim görüşmesinin bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Terim, Trabzonspor'un başına geçmesi halinde Türkiye'de uzun yıllar sonra ilk kez Galatasaray dışında bir kulüp takımı çalıştırmış olacak. Bu haber Trabzonspor taraftarına da büyük sürpriz oldu.

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