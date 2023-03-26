Fatih Terim bombası hafta içi patlayabilir! Süper Lig ekibiyle görüşecek
Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Teknik Direktör Fatih Terim'le ilgili bomba haber. Uzun süredir boşta olan tecrübeli hocanın Süper Lig ekibiyle görüşeceği söyleniyor. Bu haberi Süper Lig ekibinin taraftarı da hayretle karşıladı. İşte ayrıntılar...
2022 Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim sonrasında herhangi bir yerde çalışmadı. Hala boşta olan 69 yaşındaki teknik adamın adı birçok kulüp ve ülkeyle anılıyor.
Son olarak geçtiğimiz aylarda önce Mısır Milli Takımı, ardından da Mısır Ligi ekibi Al Ahly'den teklif alan Terim, bu teklifleri geri çevirmişti.
Efsane isim için yeni bir iddia ortaya atıldı. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Trabzonspor ile Fatih Terim bir görüşme gerçekleştirecek.
Trabzonspor- Fatih Terim görüşmesinin bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Terim, Trabzonspor'un başına geçmesi halinde Türkiye'de uzun yıllar sonra ilk kez Galatasaray dışında bir kulüp takımı çalıştırmış olacak. Bu haber Trabzonspor taraftarına da büyük sürpriz oldu.