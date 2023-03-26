Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplayabilecek mi?

Seçimler için 27 Mart akşamı sona erecek olan imza süresinde artık son saatler. 100 bin imzayı henüz toplayamayan Doğu Perincek, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu oluyor.

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14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı adayı gösterilen kişilerin imza süreci sürüyor. Başvuruları kabul edilen 11 isim belirlenen sürede 100 bin imza toplamaya çalışıyor. Bunlardan birisi de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. 27 Mart akşamına kadar sürecek olan imza süresinde sona yaklaşılırken Perinçek an itibariyle 100 bin imzayı toplamış durumda değil.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayın konuğu olan Doğu Perinçek ile imza konusunu ve diğer gündemi masaya yatırıyor.