Bahçeli konuşsun demişti! Sadettin Tantan‘dan HÜDA-PAR açıklaması! "Bahçeli tüm yaşananlara şahit"

HÜDA PAR'ın terör örgütleriyle bağlantısının olmadığını savunup Hizbullah'a yönelik operasyonların gerçekleştirildiği dönemde İçişleri Bakanı olan Sadettin Tantan'ın açıklama yapmasını isteyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt gecikmedi. Tantan yaptığı açıklamada, "HÜDA-PAR’la Hizbullah arasında tabi ki bağ vardır. İsimleri tek tek saymaya gerek yoktur. Paraların kimden geldiği biliniyor. Oradaki faaliyetleri nasıl ortaya çıkardığımızı yakinen takip eden bir isim Bahçeli" diyerek cevap verdi.

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HÜDA PAR seçimlere AK Parti listelerinden gireceğini belirtip Cumhur İttifakı'na desteğini ilan ederken, konuyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Hür Dava Partisi'nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla 'Emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir' görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur." ifadelerini kullanmıştı. Gözlerin çevrildiği ve ne diyeceği merak konusu olan Sadettin Tantan'dan ise MHP lideri Devlet Bahçeli'ye cevap gecikmedi.

Bahçeli’nin işaret ettiği eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan yaptığı açıklamada, "İsimleri tek tek saymaya gerek yoktur. HÜDA-PAR’ın alt yapısının kimlerden oluştuğunu gazetelerde, televizyonlardan bir bir saydık. Paraların kimden geldiği biliniyor. Oradaki faaliyetleri nasıl ortaya çıkardığımızı yakinen takip eden bir isim Bahçeli" ifadelerini kullandı.

Sadettin Tantan‘dan Bahçeli'ye yanıt gecikmedi

Devlet Bahçeli'nin HÜDA-PAR ile ilgili açıklama yapmaya davet ettiği eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

HÜDA-PAR’la Hizbullah arasında tabi ki bağ vardır. İsimleri tek tek saymaya gerek yoktur. 57. hükümet döneminde Hizbullah evlerinin nasıl ortaya çıkarıldığına, Gaffar Okkan’ın nasıl öldürüldüğüne, Başbakan Yardımcısı olarak şahit olmuş biri. Bunları nasıl söyleyebiliyor anlamak mümkün değil.

HÜDA-PAR’ın alt yapısının kimlerden oluştuğunu gazetelerde, televizyonlardan bir bir saydık. Paraların kimden geldiği biliniyor. Oradaki faaliyetleri nasıl ortaya çıkardığımızı yakinen takip eden bir isim Bahçeli. İnanarak söylediğini düşünmüyorum yeniden parlamentoya girebilme kaygısıyla söylediğini düşünüyorum.

Bahçeli ne demişti?

MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a seslenerek HÜDA-PAR hakkında konuşmaya davet etmişti.

İşte Bahçeli'nin o açıklaması...

Son günlerde Hür Dava Partisi ekseninde temerküz ve tezahür eden sanal tartışmalar, maksatlı polemikler, Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef alan asılsız ve ahlaksız isnatlar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir.

"Açıklama yapması boynunun borcudur"

Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla 'emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir' görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur.

"Tantan'ın bu konuda sessizliğe gömülmesi doğru değildir"

Her fırsatta konuşmayı alışkanlık haline getiren Sayın Tantan'ın bu konuda sessizliğe gömülmesi, bakanlık sorumluluğunu üstlendiği dönemde Hizbullah terör örgütüne karşı hangi operasyonel faaliyetlerin yapıldığını dürüst şekilde paylaşmaktan şu ana kadar imtina etmesi doğru değildir. 57'inci Hükümet döneminde, 17 Ocak 2000 tarihinde Hizbullah'a yapılan seri ve kapsamlı operasyonlarda hunhar militanlar ve örgüt lideri etkisiz hale getirilmiştir. Beykoz vakası sonrası, Türkiye çapında icra edilen arama, kurtarma, baskın ve yakalama süreçlerinde 200'ün üzerinde mezar Hizbullah terör örgütünün hücre evlerinde tespit edilmiştir.