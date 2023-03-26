Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından KIZILELMA'nın önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

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Düşman ve rakip devletlerin milli güvenliğe oluşturduğu tehditlerin artmasıyla Türkiye son yıllarda büyük bir hız verdiği teknoloji üretiminde yeni bir soluk getirdi. Sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından (İHA-SİHA) elektrikli ve sürücüsüz yerli otomobile kadar birçok alanda dünyada kabul görmüş teknolojiler üretiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, son dönemde özellikle savunma sanayisindeki yerli teknolojiler ile adından sıkça söz ettiriyor.

Erdoğan'dan Kızılelma'ya sürpriz ziyaret

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan daha sonra Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılelma paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk muharip insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Erdoğan'ın Türk bayrağı görseliyle yayınladığı tweet'i binlerce beğeni paylaşım ve yorum aldı.

Bayraktar Kızılelma göklerde

Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu, Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açmış oldu.

Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olarak görülüyor. TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.