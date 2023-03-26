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İstanbul'da depremzedelerle iftar buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İstanbul'da depremzedelerle iftar buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da depremzedeler birlikte yaptığı iftarın ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Bu felaketin yaralarını tamamen saracağız" diyen Erdoğan, "Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, "GSB Yurtları İftar Buluşması"nda konuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ramazanda gerek deprem bölgelerindeki gerek diğer vatandaşlarımızla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz şarttır.

Ülkemizin 11 ilinde 14 milyon insanı doğrudan etkileyen böylesine büyük bir felaket karşısında böylesine hızla toparlanmayı sağlamak kolay değildir.

Depremzedelerimizde milletimizde şundan emin olsun ki oradaki arkadaşlarımız insanüstü bir çalışma yaparak her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

Bir yılda 650 bin konut inşa edilecek

Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır.

Ramazan vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde kalıcı konutlarımızın temel atma törenlerini de gerçekleştiriyoruz.

Depremde zarar gören tüm şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya edene kadar gece gündüz çalışacağız.

Ölen canları geri getiremeyiz. Ama bunun dışında yıkılan her şeyi yeniden yaparak Allah’ın izniyle bu felaketin yaralarının tekrar saracağız.

"Belediyelerimiz deprem şehirlerimizi köy köy paylaştı"

Ramazan ayı bu hasretlerin zirveye çıktığı bir dönemdir. Belediyelerimiz ramazan boyunca hizmet vermek üzere deprem şehirlerimizi ilçe ilçe, köy köy paylaştı. Aynı şekilde diğere şehirlere gitmiş depremzedelerimiz de ihmal edilmiyor.

Ramazan Ayının sembolü olduğu birlik ve kardeşlik ikliminin bizim medeniyetimizde çok büyük bir yeri var.

Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz önümüzdeki asra yönelik hayallerimiz hedeflerimiz için kritik bir tercihin arifesindeyiz. Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin yanımızda olacağına inanıyorum."

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