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Bakan Bilgin müjdeyi verdi: O aylıklar da asgari ücret seviyesine çıkarıldı

Bakan Bilgin müjdeyi verdi: O aylıklar da asgari ücret seviyesine çıkarıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazi maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını açıkladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını ve aylık farklılıklarını ortadan kaldırdıklarını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır” ifadelerine yer verdi.


 

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