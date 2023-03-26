BIST 5.032
DOLAR 19,05
EURO 20,50
ALTIN 1.211,97
HABER /  POLİTİKA

Fatih Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması! Neden katıldıklarını açıkladı: "Kazanmalarına vesile olmak istemedik"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'na neden katıldıkları ile ilgili gelen soruya yanıt veren Fatih Erbakan, "Ülkemizde 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetinin seçilmesine sebep oldunuz suçlamasıyla muhatap olmak istemedik" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararı almış ve cumhurbaşkanı adaylığından çekilmişti. Siyaset gündeminden düşmeyen gelişmenin ardından Erbakan, TRT Haber'de özel yayın konuğu oldu. Erbakan, neden Cumhur İttifakı'na katıldıklarına dair soruya da yanıt verdi.

Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhur İttifakı'na katılma nedenini açıkladı

Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararıyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı ile prensipler konusunda uzlaştık. Böyle bir adım attık. Ülkemizin 60-70 yıl yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oldunuz’ suçlamasıyla muhatap olmak istemedik. Çünkü bizim bu mutabakatı sağlamayıp, adaylığa devam etmemiz durumunda böyle bir ihtimal olması söz konusuydu. Karşı blokta tüm sol, komünist, sosyalist, ataist fraksiyonların bir araya geldiklerini görmemiz. FETÖ unsurlarının tamamen karşı bloğa destek olduğunu görmemiz. Hatta PKK mensuplarının açıkça yaptıkları açıklamalarla mevcut iktidarın devrilmesi ve karşı bloğun iktidara gelmesi için destek olduklarını görmemiz, bu bloğun kazanmasına vesile olmak istemedik." dedi. 

Erbakan, açıklamalarına şöyle devam etti:

Biz başından beri doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz diye yola çıktık. Hükümete de çok destek çıktığımız oldu. Ayasofya'nın cami olması, Taksim'e cami yapılması, askeri vesayetin kalkması, başörtü yasağının kalkması, yerli otomobil, yerli İHA-SİHA'lar tüm bu konularda destek verdik. 

"Saadet Partisi milli görüşü temsil edemez"

Fatih Erbakan, Millet İttifakı ile ilgili, "Bizim 50 senelik milli görüş çizgimizle nasıl taban tabana zıt olduğunu açıklamaya lüzum bile yok. Millet İttifakı’na dahil olmak bu bakımdan mümkün değil. Saadet Partisi, milli görüşü temsil edemez. Kılıçdaroğlu, 'LGBT'nin Türk aile yapısına zararı olur mu' sorusuna 'zararı olmaz' diyor. Ekrem İmamoğlu eşcinsel evlilikleri destekliyor. CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi'nde LGBT Merkezi kuruluyor. Ali Babacan 'Avrupa bize aferin diyecek' diyor. Bunlar Milli Görüş çizgisine aykırı." açıklamalarında bulundu. 

Erbakan, 6'lı masayı "İHA'lara SİHA'lara dokunacağız diyen, başörtüsüne yasal güvence getirilmesini kabul etmeyen Millet İttifakı bize 28 Şubat'ı hatırlatıyor." sözleriyle eleştirdi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Bilgin müjdeyi verdi: O aylıklar da asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Bakan Bilgin müjdeyi verdi: O aylıklar da asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Optimar'ın yeni anketi... İşte Ak Parti ve Tayyip Erdoğan'ın oy oranı
Optimar'ın yeni anketi... İşte Ak Parti ve Tayyip Erdoğan'ın oy oranı
Depremin 49'uncu gününde acı haber! Kepçe operatörü fark etti, enkazdan bir ceset daha çıkarıldı!
Depremin 49'uncu gününde acı haber! Kepçe operatörü fark etti, enkazdan bir ceset daha çıkarıldı!
Bahçeli konuşsun demişti! Sadettin Tantan‘dan HÜDA-PAR açıklaması! "Bahçeli tüm yaşananlara şahit"
Bahçeli konuşsun demişti! Sadettin Tantan‘dan HÜDA-PAR açıklaması! "Bahçeli tüm yaşananlara şahit"
İstanbul'da depremzedelerle iftar buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
İstanbul'da depremzedelerle iftar buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılelma paylaşımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılelma paylaşımı!
Ev sahibi ile kiracı birbirine girdi! Sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi hastanelik oldu
Ev sahibi ile kiracı birbirine girdi! Sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi hastanelik oldu
Rusya’da Ukrayna'ya ait İHA düştü, patlama meydana geldi! 2 kişi yaralandı
Rusya’da Ukrayna'ya ait İHA düştü, patlama meydana geldi! 2 kişi yaralandı
Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı! "Teklif yaptılar ama Galatasaray..."
Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı! "Teklif yaptılar ama Galatasaray..."
Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu! Ertuğrul Doğan kimdir?
Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu! Ertuğrul Doğan kimdir?
İstanbul'daki havalimanlarından 2 ayda 16 milyon yolcu uçtu
İstanbul'daki havalimanlarından 2 ayda 16 milyon yolcu uçtu
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a Ankara’da yoğun ilgi
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a Ankara’da yoğun ilgi