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Ünlü estetikçi tacizden 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı! Hemşireyi yangın merdivenine çağırıp...

Ünlü estetikçi tacizden 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı! Hemşireyi yangın merdivenine çağırıp...

İSTANBUL Bayrampaşa'daki özel bir hastanede görev yapan ünlü estetik cerrahı A. Ç., aynı hastanede görevli hemşire kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi.

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Ünlü estetik doktoru A. Ç. 2020 yılında İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir hastanede görev yapıyordu. Ç., aynı hastanede hemşire 28 yaşındaki D. T.'ye ilgi duyuyordu. İddiaya göre, genç kızla yakınlaşmak isteyen Ç., genç kadının doğum günü olduğu gün, 'Gel, pasta keseceğiz. Baş başa olacağız, başka kimse olmayacak" gibi sözler söyledi.

Hasta odasında elle taciz etti

Sabah'ın haberine göre, genç kızı yangın merdivenine çağırarak burada öpmeye çalışan Ç., "Yarın yer ayarlayacağım oraya geleceksin. Birlikte olacağız, kimse olmayacak" şeklinde sözler söylemeye başladı. Ertesi gün hasta kabul odasında bulundukları sırada doktor A. Ç., eliyle genç hemşireyi taciz etmeye başlayınca korkan kadın karakola başvurdu.

'Kızım gibi görüyorum!' dedi ama...

Hemşirenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ç., birkaç yıldır müşteki ile birlikte çalıştıklarını, kendisinin hem hastalara hem çalışanlara samimi bir insan olduğunu, müştekiyi de kızı gibi gördüğünü söyledi.

'Kimse doğum günümü kutlamıyor' deyince

Müştekiyi taciz etmediğini, müştekiyi yangın merdivenlerine özel olarak çağırmadığını, otoparka inip çıkarken her zaman orayı kullandığını ifade etti. Yine bir süre önce müştekinin kendisine doğum günü olduğunu ve kimsenin doğum gününü kutlamadığını söylemesi nedeniyle müştekiye yer ayarlayayım pasta keselim şeklinde söylemleri olduğunu' anlattı.

2.5 yıl hapis cezası verildi

İfadesi ardından savcılık tarafından A. Ç. hakkında, 'Basit Cinsel Saldırı' suçundan dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada hakim karşısına çıkan A. Ç., cinsel tacizde bulunmadığını ilk kez böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldığını söyleyerek beraatını talep etti. Mahkeme, genç kıza cinsel saldırıda bulunan Ç.'nin suçu işlediğini belirterek 2 yıl hapis cezası verdi. Cezasında görevi nedeniyle nüfuzunu kötüye kullanarak işlediği gerekçesiyle cezasında artırım yapıldı ve 3 yıla çıkarıldı. Cezanın sanık üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak cezada indirim yapan mahkeme, Ç.'yi 2 yıl 6 ay hapse mahkûm etti.

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