BIST 5.032
DOLAR 19,07
EURO 20,52
ALTIN 1.210,89
HABER /  GÜNCEL

Denizli'de birlikte alkol aldıkları kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayıp öldürdü

Denizli'de birlikte alkol aldıkları kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayıp öldürdü

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde eşiyle tartışan kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Ev savaş alanına dönerken cinayetin alkolün etkisiyle işlendiği belirtildi.

Abone ol

Bu kez erkek cinayeti. Korkunç olay, Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde apartmanın birinci katında yaşayan E.E. ile kocası Barış Selahattin Ener (55) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Eline bıçağı alıp göğsüne ve karnına sapladı

Çıkan tartışmanın ardından kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı. Koca kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yere yığılan adamın hayatını kaybettiği belirledi.

Şok geçirmiş halde gözaltına alındı

Şok geçiren kadın ise güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmalar sonrası kocanın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Ortalık savaş alanına dönmüş

Öte yandan; yaklaşık 1 yıldır evli oldukları öğrenilen çiftin evinde eşyaların darmadağın olduğu öğrenilirken, cinayetin ise alkolün etkisiyle işlendiği iddia edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Usta oyuncudan acı haber! Leyla ile Mecnun'un Aksakallı dedesi Köksal Engür hayatını kaybetti
Usta oyuncudan acı haber! Leyla ile Mecnun'un Aksakallı dedesi Köksal Engür hayatını kaybetti
Samsun'dan acı haber! Polis motosikleti çekici ile çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Samsun'dan acı haber! Polis motosikleti çekici ile çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Zonguldak'ta koku dolu anlar! Ailesini rehin aldı, üzerine benzin döküp bıçakla kendini yaraladı
Zonguldak'ta koku dolu anlar! Ailesini rehin aldı, üzerine benzin döküp bıçakla kendini yaraladı
Donald Trump'tan 2024 başkanlık seçimleri için ilk miting: "Son savaş"
Donald Trump'tan 2024 başkanlık seçimleri için ilk miting: "Son savaş"
YSK son rakamları açıkladı! Doğu Perinçek atağa kalktı: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?
YSK son rakamları açıkladı! Doğu Perinçek atağa kalktı: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?
Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'ye tepki! Kızın mimikleri olay oldu: Bu laflar çok tanıdık!
Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'ye tepki! Kızın mimikleri olay oldu: Bu laflar çok tanıdık!
Fatih Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması! Neden katıldıklarını açıkladı: "Kazanmalarına vesile olmak istemedik"
Fatih Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması! Neden katıldıklarını açıkladı: "Kazanmalarına vesile olmak istemedik"
Bakan Bilgin müjdeyi verdi: O aylıklar da asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Bakan Bilgin müjdeyi verdi: O aylıklar da asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Optimar'ın yeni anketi... İşte Ak Parti ve Tayyip Erdoğan'ın oy oranı
Optimar'ın yeni anketi... İşte Ak Parti ve Tayyip Erdoğan'ın oy oranı
Depremin 49'uncu gününde acı haber! Kepçe operatörü fark etti, enkazdan bir ceset daha çıkarıldı!
Depremin 49'uncu gününde acı haber! Kepçe operatörü fark etti, enkazdan bir ceset daha çıkarıldı!
Bahçeli konuşsun demişti! Sadettin Tantan‘dan HÜDA-PAR açıklaması! "Bahçeli tüm yaşananlara şahit"
Bahçeli konuşsun demişti! Sadettin Tantan‘dan HÜDA-PAR açıklaması! "Bahçeli tüm yaşananlara şahit"
İstanbul'da depremzedelerle iftar buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
İstanbul'da depremzedelerle iftar buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!