BIST 5.032
DOLAR 19,08
EURO 20,56
ALTIN 1.210,67
HABER /  MEDYA

Ekrem İmamoğlu'na ceza veren hakimin kardeşi FETÖ'cü çıktı İsmail Saymaz duyurdu

Ekrem İmamoğlu'na ceza veren hakimin kardeşi FETÖ'cü çıktı İsmail Saymaz duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mehdi Komşul'un kardeşi Muhammed Ziya

Abone ol

HalkTV yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mehdi Komşul'un kardeşi Muhammed Ziya'nın devlet bursuyla İngiltere'de doktora yaparken, KHK ile öğrencilikten ilişiğinin kesildiğini belirterek, "Şaşırdınız mı? Doğrusu, ben şaşırmadım. Bugüne kadar açığa çıkmamasına hayret ediyorum" diye yazdı.

Davanın hakimi Mehdi Komşul'un kardeşinin 15 Temmuz'da İngiltere'de olduğunu kaydeden Saymaz, "Hakim Mehdi Komşul, İBB’de çalışıyor olsaydı, kardeşinden ötürü İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından ‘FETÖ ile iltisaklı’ çıkacaktı. Acaba, diyorum, Komşul’un bu iltisakı mı, İmamoğlu’na hapis cezasını ve siyasi yasağı verdirdi?" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın

ÖNCEKİ HABERLER
Benzine bu gece yarısı indirim geliyor! 27 Mart 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları..
Benzine bu gece yarısı indirim geliyor! 27 Mart 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları..
Enkazdan kurtarılan Elif, çadırdaki yangında hayatını kaybetti!
Enkazdan kurtarılan Elif, çadırdaki yangında hayatını kaybetti!
Ahmet Hakan'dan olay Muharrem İnce iddiası! Adaylıktan çekilecek! Kılıçdaroğlu ile pazarlık için..
Ahmet Hakan'dan olay Muharrem İnce iddiası! Adaylıktan çekilecek! Kılıçdaroğlu ile pazarlık için..
Ünlü estetikçi tacizden 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı! Hemşireyi yangın merdivenine çağırıp...
Ünlü estetikçi tacizden 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı! Hemşireyi yangın merdivenine çağırıp...
Denizli'de birlikte alkol aldıkları kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayıp öldürdü
Denizli'de birlikte alkol aldıkları kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayıp öldürdü
Usta oyuncudan acı haber! Leyla ile Mecnun'un Aksakallı dedesi Köksal Engür hayatını kaybetti
Usta oyuncudan acı haber! Leyla ile Mecnun'un Aksakallı dedesi Köksal Engür hayatını kaybetti
Samsun'dan acı haber! Polis motosikleti çekici ile çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Samsun'dan acı haber! Polis motosikleti çekici ile çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Zonguldak'ta koku dolu anlar! Ailesini rehin aldı, üzerine benzin döküp bıçakla kendini yaraladı
Zonguldak'ta koku dolu anlar! Ailesini rehin aldı, üzerine benzin döküp bıçakla kendini yaraladı
Donald Trump'tan 2024 başkanlık seçimleri için ilk miting: "Son savaş"
Donald Trump'tan 2024 başkanlık seçimleri için ilk miting: "Son savaş"
YSK son rakamları açıkladı! Doğu Perinçek atağa kalktı: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?
YSK son rakamları açıkladı! Doğu Perinçek atağa kalktı: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?
Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'ye tepki! Kızın mimikleri olay oldu: Bu laflar çok tanıdık!
Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'ye tepki! Kızın mimikleri olay oldu: Bu laflar çok tanıdık!
Fatih Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması! Neden katıldıklarını açıkladı: "Kazanmalarına vesile olmak istemedik"
Fatih Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması! Neden katıldıklarını açıkladı: "Kazanmalarına vesile olmak istemedik"