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Benzine bu gece yarısı indirim geliyor! 27 Mart 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları..

Benzine bu gece yarısı indirim geliyor! 27 Mart 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları..

Araç sahiplerine güzel haber. Bu gece yarısı benzine indirim geliyor. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı tekrar 20 liranın altına düşecek. İşte 27 Mart 2023 Pazartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatları..

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim yaşanıyor. Bu gece yarısından sonra benzin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Benzinin bu indirimin ardından 20 liranın altına düşmesi bekleniyor. Güncel akaryakıt fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.51 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.60 liradan satılıyor. 

Güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL
Benzin: 20.54 TL
Motorin: 20.32 TL

ANKARA
Benzin: 20.93 TL
Motorin: 20.81 TL

İZMİR
Benzin: 20.90 TL
Motorin: 20.89 TL

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