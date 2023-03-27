Cumhur İttifakı için 'Taliban İttifakı' diyen Selahattin Demirtaş: Kadınların görebileceği son seçim bu olabilir

Terör suçlarından yargılanan HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhur İttifakı için 'Taliban ittifakı' nitelemesinde bulundu. Demirtaş, "Özellikle kadınların görüp görebileceği son seçim, bu olabilir" iddiasında bulundu.

Abone ol

6 yıldır tutuklu bulunan Kobani olaylarının azmettiricileri arasında gösterilen eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhur İttifakı için tepki çeken nitelemelerde bulundu.

Demirtaş'ın Artı Gerçek'te yayımlanan yazısında "Cumhur İttifakı, Türkiye siyasi tarihinin en sağcı, en gerici bloku haline geldi. Bir tür Taliban İttifakı oluştu. Bu Taliban İttifakı, yüzde 50+1'i yakalamayı ve TBMM'de çoğunluğu almayı istiyor." ifadelerine yer verdi.

"Kadınların görebileceğin son seçim bu olabilir"

Muhalefete rehavet uyarısında bulunan Demirtaş, "Özellikle kadınların görüp görebileceği son seçim, bu olabilir. Çünkü Taliban İttifakı, ilk olarak kadınların haklarının gasp edilmesi için kolları sıvayacaktır." uyarısında bulundu.

"Afganistan'a mı benzeyecek İsviçre'ye mi?"

14 Mayıs seçimlerinin tarihi bir kırılma anı olduğunun bir an bile unutulmaması gerektiğini yazan Demirtaş, yazısını bu sözlerle tamamladı: "Seçimlerin kazanılmasıyla birlikte, büyük bir demokratik değişim durumu belirecek. Bununla birlikte, 15 Mayıs sabahı tüm sorunlarımız çözülmüş olmayacak. Ama tersi durumda, hepimiz Taliban yönetimine uyanacağız. Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüzyılında Afganistan'a mı benzeyecek İsviçre'ye mi?"