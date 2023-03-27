BIST 5.055
DOLAR 19,09
EURO 20,55
ALTIN 1.209,65
HABER /  POLİTİKA

Cumhur İttifakı için 'Taliban İttifakı' diyen Selahattin Demirtaş: Kadınların görebileceği son seçim bu olabilir

Cumhur İttifakı için 'Taliban İttifakı' diyen Selahattin Demirtaş: Kadınların görebileceği son seçim bu olabilir

Terör suçlarından yargılanan HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhur İttifakı için 'Taliban ittifakı' nitelemesinde bulundu. Demirtaş, "Özellikle kadınların görüp görebileceği son seçim, bu olabilir" iddiasında bulundu.

Abone ol

6 yıldır tutuklu bulunan Kobani olaylarının azmettiricileri arasında gösterilen eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhur İttifakı için tepki çeken nitelemelerde bulundu.

Demirtaş'ın Artı Gerçek'te yayımlanan yazısında "Cumhur İttifakı, Türkiye siyasi tarihinin en sağcı, en gerici bloku haline geldi. Bir tür Taliban İttifakı oluştu. Bu Taliban İttifakı, yüzde 50+1'i yakalamayı ve TBMM'de çoğunluğu almayı istiyor." ifadelerine yer verdi.

"Kadınların görebileceğin son seçim bu olabilir"

Muhalefete rehavet uyarısında bulunan Demirtaş, "Özellikle kadınların görüp görebileceği son seçim, bu olabilir. Çünkü Taliban İttifakı, ilk olarak kadınların haklarının gasp edilmesi için kolları sıvayacaktır." uyarısında bulundu.

"Afganistan'a mı benzeyecek İsviçre'ye mi?" 

14 Mayıs seçimlerinin tarihi bir kırılma anı olduğunun bir an bile unutulmaması gerektiğini yazan Demirtaş, yazısını bu sözlerle tamamladı: "Seçimlerin kazanılmasıyla birlikte, büyük bir demokratik değişim durumu belirecek. Bununla birlikte, 15 Mayıs sabahı tüm sorunlarımız çözülmüş olmayacak. Ama tersi durumda, hepimiz Taliban yönetimine uyanacağız. Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüzyılında Afganistan'a mı benzeyecek İsviçre'ye mi?" 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cumhurbaşkanı adayları imza yarışında beşinci gün! Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı
Foto Galeri Cumhurbaşkanı adayları imza yarışında beşinci gün! Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Köksal Engür neden öldü ölüm sebebi uyuşturucu sözlerini akıllara getirdi
Köksal Engür neden öldü ölüm sebebi uyuşturucu sözlerini akıllara getirdi
Ekrem İmamoğlu'na ceza veren hakimin kardeşi FETÖ'cü çıktı İsmail Saymaz duyurdu
Ekrem İmamoğlu'na ceza veren hakimin kardeşi FETÖ'cü çıktı İsmail Saymaz duyurdu
Benzine bu gece yarısı indirim geliyor! 27 Mart 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları..
Benzine bu gece yarısı indirim geliyor! 27 Mart 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları..
Enkazdan kurtarılan Elif, çadırdaki yangında hayatını kaybetti!
Enkazdan kurtarılan Elif, çadırdaki yangında hayatını kaybetti!
Ahmet Hakan'dan olay Muharrem İnce iddiası! Adaylıktan çekilecek! Kılıçdaroğlu ile pazarlık için..
Ahmet Hakan'dan olay Muharrem İnce iddiası! Adaylıktan çekilecek! Kılıçdaroğlu ile pazarlık için..
Ünlü estetikçi tacizden 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı! Hemşireyi yangın merdivenine çağırıp...
Ünlü estetikçi tacizden 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı! Hemşireyi yangın merdivenine çağırıp...
Denizli'de birlikte alkol aldıkları kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayıp öldürdü
Denizli'de birlikte alkol aldıkları kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayıp öldürdü
Usta oyuncudan acı haber! Leyla ile Mecnun'un Aksakallı dedesi Köksal Engür hayatını kaybetti
Usta oyuncudan acı haber! Leyla ile Mecnun'un Aksakallı dedesi Köksal Engür hayatını kaybetti
Samsun'dan acı haber! Polis motosikleti çekici ile çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Samsun'dan acı haber! Polis motosikleti çekici ile çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Zonguldak'ta koku dolu anlar! Ailesini rehin aldı, üzerine benzin döküp bıçakla kendini yaraladı
Zonguldak'ta koku dolu anlar! Ailesini rehin aldı, üzerine benzin döküp bıçakla kendini yaraladı
Donald Trump'tan 2024 başkanlık seçimleri için ilk miting: "Son savaş"
Donald Trump'tan 2024 başkanlık seçimleri için ilk miting: "Son savaş"
YSK son rakamları açıkladı! Doğu Perinçek atağa kalktı: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?
YSK son rakamları açıkladı! Doğu Perinçek atağa kalktı: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?