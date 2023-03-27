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Fatih Terim girişimlere başladı! 1. Lig ekibini satın alıyor

Fatih Terim girişimlere başladı! 1. Lig ekibini satın alıyor

Trabzonspor'la adı anılan teknik direktör Fatih Terim'le ilgili bir başka iddia daha gündeme geldi. Terim'in, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'u satın alacağı öne sürüldü.

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Galatasaray'daki teknik direktörlük görevinden Ocak 2022'de ayrılan ve o tarihten beri takım çalıştırmayan Fatih Terim, kulüp sahibi olabilir! 69 yaşındaki Türk futbol efsanesi için yaşadığı Bodrum'un bu sezon Spor Toto 1. Lig'e yükselen takımı Bodrumspor'u satın alacağı iddia edildi.

TGRT HABER'de yayınlanan "Stüdyoda Futbol" yorumcusu Tahir Kum, sosyal medyada yer alan iddiaları doğrulayarak "Fatih Terim, Bodrumspor'u satın almak için girişimlere başladı" ifadesini kullandı.

Fatih Terim'in ismi Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İtalyan kulüpleri başta olmak üzere pek çok kulüple anıldı. Son olarak, Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın Bordo-Mavili takımın başına Terim'i getirmek istediği iddia edildi.

Ancak Fatih Terim'in yakın çevresi, "İmparator"un artık takım çalıştırmak yerine kulüp sahibi olmak istediğini belirtiyor. Bu plan için en uygun takım ise Bodrumspor.

Spor Toto 1. Lig'de 27 maçta topladığı 42 puanla 7. sırada yer alan Bodrumspor, play-off potasında yer alıyor. Maçlarını 5 bin kapasiteli Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynayan Yeşil-Beyazlılar'ın başkanlığı Rıza Karakaya yapıyor.

Bodrumspor'un sahibi ise Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk.

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