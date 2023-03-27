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Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: Garanti gibi görüyoruz

Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: Garanti gibi görüyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçileceğini hemen hemen garanti gibi görüyoruz" dedi.

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Temel Karamollaoğlu, CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilme ihtimaline yönelik açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi'nin Genişletilmiş İstanbul İl Divanı Toplantısı'nda konuşan Karamollaoğlu, CHP'nin geçmişine yönelik eleştiriler hakkında da değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Seçimlerin neticesinde Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçileceğini hemen hemen garanti gibi görüyoruz ama şartlar nasıl olur bilmiyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yeri geldiğinde bazı tenkitlerle karşı karşıya kalıyoruz. Geçmişte CHP’nin icraatlarında sıkıntılı dönemler olmuş."

"Hepimiz helal ederiz"

"Bunu da görüyoruz. Ama bugüne kadar aralarından sadece bir kişi çıktı, o da Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Ben helalleşmek istiyorum’ dedi. Size, düne kadar kavga ettiğiniz bir komşunuz gelse dese ki ‘Ben bugüne kadar yaptığım icraatlarımdan dolayı sizden helallik istiyorum’, ne diyeceksiniz? Ona, ‘Hadi oradan’ mı diyeceksiniz? Elbette helal edersiniz. Hepimiz helal ederiz.”

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