BIST 5.064
DOLAR 19,09
EURO 20,55
ALTIN 1.208,27
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

TÜBİTAK 273 personel alacak! Başvuru yapacaklar bu tarihe dikkat

TÜBİTAK 273 personel alacak! Başvuru yapacaklar bu tarihe dikkat

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 273 personel alımı gerçekleştirecek.

Abone ol

Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesinde görev yapmak üzere 273 araştırmacı, AR-GE teknisyeni ile teknik ve destek personeli istihdam edilecek.

Başvurular 17 Nisan'a kadar yapılacak. Detaylı bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Köksal Engür kaç yaşında öldü hastalığı neydi gençliğine bakın
Köksal Engür kaç yaşında öldü hastalığı neydi gençliğine bakın
Depremde 27 akrabasını kaybetti, okul müdürü acısına rağmen görevini bırakmadı
Depremde 27 akrabasını kaybetti, okul müdürü acısına rağmen görevini bırakmadı
Cumhur İttifakı için 'Taliban İttifakı' diyen Selahattin Demirtaş: Kadınların görebileceği son seçim bu olabilir
Cumhur İttifakı için 'Taliban İttifakı' diyen Selahattin Demirtaş: Kadınların görebileceği son seçim bu olabilir
Köksal Engür neden öldü ölüm sebebi uyuşturucu sözlerini akıllara getirdi
Köksal Engür neden öldü ölüm sebebi uyuşturucu sözlerini akıllara getirdi
Ekrem İmamoğlu'na ceza veren hakimin kardeşi FETÖ'cü çıktı İsmail Saymaz duyurdu
Ekrem İmamoğlu'na ceza veren hakimin kardeşi FETÖ'cü çıktı İsmail Saymaz duyurdu
Benzine bu gece yarısı indirim geliyor! 27 Mart 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları..
Benzine bu gece yarısı indirim geliyor! 27 Mart 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları..
Enkazdan kurtarılan Elif, çadırdaki yangında hayatını kaybetti!
Enkazdan kurtarılan Elif, çadırdaki yangında hayatını kaybetti!
Ahmet Hakan'dan olay Muharrem İnce iddiası! Adaylıktan çekilecek! Kılıçdaroğlu ile pazarlık için..
Ahmet Hakan'dan olay Muharrem İnce iddiası! Adaylıktan çekilecek! Kılıçdaroğlu ile pazarlık için..
Ünlü estetikçi tacizden 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı! Hemşireyi yangın merdivenine çağırıp...
Ünlü estetikçi tacizden 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı! Hemşireyi yangın merdivenine çağırıp...
Denizli'de birlikte alkol aldıkları kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayıp öldürdü
Denizli'de birlikte alkol aldıkları kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayıp öldürdü
Usta oyuncudan acı haber! Leyla ile Mecnun'un Aksakallı dedesi Köksal Engür hayatını kaybetti
Usta oyuncudan acı haber! Leyla ile Mecnun'un Aksakallı dedesi Köksal Engür hayatını kaybetti
Samsun'dan acı haber! Polis motosikleti çekici ile çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Samsun'dan acı haber! Polis motosikleti çekici ile çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı