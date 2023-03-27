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Altın çok kazandıracak! Günler sonra bakın ne kadar olacak gören inanamıyor! 27 Mart çeyrek, gram altın...

Altın çok kazandıracak! Günler sonra bakın ne kadar olacak gören inanamıyor! 27 Mart çeyrek, gram altın...

27 Mart 2023 altın ne kadar oldu, altın fiyatları düştü mü, çeyrek altın kaç TL diye araştırıyor. Altın fiyatları yükseliyor günler sonra beklenen rakam bomba. Bugün gram altında ibre aşağıya döndü ve 1207 lira seviyesinde işlem görüyor ama bu sizi yanıtlamasın işte uzmanların beklentisi ve Bitcoin, dolar, altın, Euro son rakamlar..

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Gram altın ve ons altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda önce rekor kırmış ardından düşüşe geçmişti. Uzmanlara göre bu düşüşler son alım fırsatı. Uzman vadede altın fiyatları için uzmanların tahminleri dikkat çekiyor.  

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?, Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? merak edilirken dolar ve Euro'da da hareketlilik yaşanıyor. 

27 Mart 2023 dolar 19,08, Euro 20.56 liradan işlem görüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından Bitcoin’de sert şekilde değer kaybı yaşandı. Faiz kararından önce 28 bin 500 dolar seviyesinde olan Bitcoin bugün 27.814,74 dolar seviyesinde...

27 Mart altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış 1.207,09 satış 1.207,30

Çeyrek altın alış 2.000,00 satış 2.020,00

Yarım altın alış 4.000,00 satış 4.039,00

Cumhuriyet altını alış 7.976,00 satış 8.049,00

Çeyrek altın kaç gramdır?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

Yaz aylarında altın rekor kıracak

Piyasa Uzmanı İslam Memiş de altın fiyatları için önemli değerlendirmelerde bulundu.  "Yine serbest piyasalarda 1.237 lira seviyesinde kapanış yapan gram altın / TL fiyatında bu yıl için 1.450 devamında 1.550 rakamlarını bekliyor olacağım tahminim yine bu yönde." dedi ve şöyle devam etti:

Muhtemelen Haziran sonrası dolar kuru da gram altına destek verebilir ve beklediğimiz 1.450 – 1.550 lira seviyesi gerçekleşebilir.

Ons tarafında bir geri çekilme öngörüyorum. Kritik destek seviyelerimiz var. 1.960 dolar devamında 1.917 dolar seviyesi. Güçlü destek seviyesi olma olasılığı çok yüksek.

Gram altın tarafında tekrar kademeli olarak 1.220 – 1.250 lira seviyesinin altındaki rakamlar yaşanabilir. O yüzden çok da aceleci olmamak gerekiyor veya çok da üzülmemek gerekiyor alım için. Mutlaka önümüzdeki haftalarda bir fırsat vereceğini ben şahsen düşünüyorum.

Altın fiyatları kısa vadede bir geri çekilme ancak yaz aylarında tekrar yeni rekor tazeleyen bir fiyatlamayla karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum.

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