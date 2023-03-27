Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan simit tepkisi: Bunu alan var mı?

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Kıvılcım' karakterini canlandıran Evrim Alasya, İstanbul Havalimanı'nda bir kaşarlı simidin 145 liraya satıldığını görünce tepki gösterdi.

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Bir Twitter kullanıcısı paylaşım yaparak İstanbul Havalimanı’nda kaşarlı simidin 145 lira olduğunu yazdı. Paylaşımına da “Acaba yeni havalimanındaki bu işletmeler kime ait?” ifadesini ekledi.

Şu günlerde Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Kıvılcım' karakteriyle öne çıkan oyuncu Evrim Alasya bu paylaşımı alıntılayarak “Bunu alan var mı?” diye sordu.

RTÜK’ün kararına tepki göstermişti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV’ye ‘Kızılcık Şerbet’i dizisinde yer alan ‘kadına karşı şiddet’ sahneleri nedeniyle 5’kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.

Katıldığı programda RTÜK’ün kararıyla ilgili konuşan Evrim Alasya “21. yüzyılda yaşıyoruz ya bunu tartışıyor olmak şu anda… Gerçekten anlamıyorum” diyerek tepki göstermişti.