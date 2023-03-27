İstanbul tahmini değişti! Meteoroloji: 24 şehre kar yağışı geliyor! Ankara 5 santim kar alacak
TÜRKİYE balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar ciddi düşecek. Yurt genelinde kar yağışları görülecek. Meteoroloji kar yağışı beklenen 24 şehri açıkladı. İstanbul'da kar beklenmediği söylenmişti ancak Kerem Ökten'den flaş bir açıklama geldi. İşte haberin ayrıntıları...
Uzmanların "Kış geri geliyor" açıklamasının detayları belli oldu. Salı gününden itibaren balkanlardan yurda giriş yapacak soğuk hava dalgası kar yağışını da beraberinde getirecek. Meteoroloji kar yağışı beklenen 24 şehri açıkladı. Öte yandan İstanbul tahmini de değişti. Hava uzmanı Kerem Ökten, şehirlerde beklenen kar yağışına dair görsel paylaşarak İstanbul açıklaması yaptı. İşte detaylar...
Bugün hava nasıl olacak?: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevreleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Öte yandan Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklık: Hava sıcaklığının bugün yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcaklığın, hafta başından itibaren ise hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.