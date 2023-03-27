İstanbul tahmini değişti! Meteoroloji: 24 şehre kar yağışı geliyor! Ankara 5 santim kar alacak

Bugün hava nasıl olacak?: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevreleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.