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Şanlıurfa sele teslim! Vali adına sahte hesap açıp okulları tatil ettiler

Şanlıurfa sele teslim! Vali adına sahte hesap açıp okulları tatil ettiler

Geçtiğimiz hafta 16 kişinin sel sularına kapılarak yaşamını yitirdiği Şanlıurfa, bir kez daha yoğun yağış nedeniyle sele teslim oldu.Çok sayıda mahalle sular altında kaldı ev, işyeri ve araçlar hasar gördü. Selde can kaybı yaşanmadı.

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Akşam saatlerinde başlayan ve hızı giderek artan yağmur nedeniyle, Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Tülmen Mahallesi sel sularına teslim oldu.Yarımtepe, Akpınar, Akçahisar kırsal mahallelerini birbirine bağlayan grup yolları ise sel nedeniyle kapandı.

Akabe, TOKİ konutları, Evren Sanayi Sitesi, Eyyübiye, Muradiye, Süleymaniye mahalleleri başta olmak üzere kent merkezinde birçok yerde sel etkili oldu.

Sel nedeniyle önceki felakette olduğu gibi çok sayıda araç mahsur kaldı. Kent merkezindeki alt geçitler sel sularıyla doldu. Ancak, buralara önceki felaketten ders alınarak trafik akışı verilmemesi olası faciaları önledi.

Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabından, “Şiddetli sağanak yağış ilimizde etkisini tekrar göstermekte olup, ekiplerimizin tamamı sahadadır. Gelen ihbarlar, ekiplerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir” uyarısında bulunuldu.

Vali adına sahte hesap açıp okulları tatil ettiler!

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın adına açılan sahte sosyal medya hesabından kentte okulların tatil edildiği ilan edildi. Vali ve Şanlıurfa Valiliği bu paylaşımı yalanladı.

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