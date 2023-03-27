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Son seçim anketi! Muharrem İnce ve Sinan Oğan ayrıntısı bomba İşte partilerin oy oranları

Son seçim anketi! Muharrem İnce ve Sinan Oğan ayrıntısı bomba İşte partilerin oy oranları

14 Mayıs'a 48 gün kala son seçim anketinin sonuçları dikkat çekti. MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın konumunun kritik olduğunu belirtirken, iki ismin toplamda yüzde 5 oy alması durumunda seçimin 2. tura kalacağını iddia etti. Partilerin son oy oranlarını açıklayan Kulat, "Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ı da görmemiz lazım. Bunların alabileceği oylara göre denklem değişir." dedi.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayımını sürdürüyor. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan'ın 100 bin imza toplayarak resmen aday olmasının ardından seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. MAK Araştırma Şirketi'nin Başkanı Mehmet Ali Kulat önemli değerlendirmelerde bulundu ve son araştırma sonuçlarını paylaştı.

Son seçim anketinde kararsız seçmen yüzde 8

Kulat, son araştırmaya göre yüzde 8'lik bir kararsız seçmen olduğunu söyledi. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kulat, seçime 20-25 gün kala kararsız seçmenin özellikle muhalefet öne çıkıyorsa kararını çekinmeden söyleyeceğini belirtti.

Araştırmaların HDP'li seçmenin kendisine en uzak gördüğü partinin HDP olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Partilerin son oy oranları

Son yapılan seçim anketi sonuçlarına göre

AK Parti yüzde 34-35 ile birinci parti olurken

CHP yüzde 24-25 bandında

İYİ Parti yüzde 13'lerde görülürken

MHP-BBP bloğu ise yüzde 6-7 bandında.

 "Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın durduğu yer. Eğer bu iki isim toplamda yüzde 5 ve üzeri oy alırlarsa seçimi ikinci tura bırakır." ifadelerini kullanan Kulat  şöyle devam etti:

İkinci tura kalan seçimi, Erdoğan’ın kazanması bana göre kuvvetle muhtemelen. Sebebi şu: Bu süreç içerisinde birbirine rakip olan seçmeni 15 gün içinde kazanmanız çok mümkün olmayabilir.  Öbür tarafın tek adayı var orada bir sorun yok. Onun seçmenini birleştirmez, seçmenin saflarını sıklaştırma gibi bir derdi yok. Millet ittifakının var. Muharrem İnce’ye oy veren seçmen sandığa gitmeyebilir. Yani o seçmeni hemen kazanmanız çok mümkün olmayabilir. Onların bir kısmı Erdoğan’a da gidebilir.

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