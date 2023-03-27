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Irak'tan Türkiye için çok kritik petrol kararı! Barzani'nin petrol ihracatını durdurdu

Irak'tan Türkiye için çok kritik petrol kararı! Barzani'nin petrol ihracatını durdurdu

IRAK, Türkiye'ye karşı açtığı tahkim davasını kazanmasının ardından yarı özerk Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrol ihracını durdurdu.

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Irak, Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çıkardığı petrol Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattından ihraç etmesine izin veren Ankara'nın iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2014 yılında Türkiye aleyhine açtığı tahkim davasını kazandığını Cumartesi günü açıkladı.

Irak Petrol Bakanlığı'ndan Reuters'a konuşan bir kaynak, Türkiye'nin Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından alınan kararı uygulayacağını Irak'a yazılı olarak bildirdiğini ifade etti.

Konu hakkında bilgi sahibi başka bir kaynak, Kerkük-Ceyhan hattı üzerinden Türkiye'ye günde 450 bin varil gönderildiğini, bunun 75 bin varilinin Irak federal devletinin çıkardığı, 370 bin varilinin ise Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çıkardığı petrolden oluştuğunu ifade etti.

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