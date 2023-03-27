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NAB'de Cedi Osman Alperen Şengün düellosu! Kazanan taraf

NAB'de Cedi Osman Alperen Şengün düellosu! Kazanan taraf

NBA’de Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Alperen Şengün’ün mücadele ettiği Houston Rockets’ı evinde 108-91’lik skorla mağlup etti. Cleveland’da Cedi Osman 5 sayı, 2 ribaundla oynarken, Houston’da Alperen Şengün 14 sayı ve 8 ribaund kaydetti.

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NBA’de normal sezon 9 müsabaka ile devam etti. Doğu Konferansı’nda 4. sırada bulunan Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Batı Konferansı sonuncusu Houston Rockets’ı 108-91 yendi.

Bu sezonki 48. galibiyetine ulaşan Cleveland’da Jarrett Allen 24 sayı, 14 ribaund, Donovan Mitchell 22 sayı, 5 ribaund, Evan Mobley de 19 sayı ve 7 ribaundla mücadele etti.

Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Cedi Osman ise 16 dakika 32 saniye parkede kaldığı karşılaşmada 5 sayı ve 2 ribaund üretti. Toplamda 57. yenilgisini alan Houston’da ise Jalen Green’in 30 sayı ve 4 asist, Kenyon Martin Jr.’ın da 13 sayı, 4 ribaundu yeterli olmadı. Konuk takımda 33 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 14 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle oynadı.

Minnesota, Golden State’i mağlup etti

Batı Konferansı’nda 7. sırada yer alan Minnesota Timberwolwes, 6. basamakta bulunan Golden State Warriors’ı deplasmanda 99-96- mağlup ederek play-off potasına girme şansını sürdürdü. Minnesota’da Naz Ried 23 sayı, 6 ribaund, Kyle Anderson 12 sayı, 10 ribaund, Rudy Gobert de 10 sayı, 18 ribaundla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Golden State’de ise Jordan Poole’un 27, Stephen Curry’nin 20, Klay Thompson’un da 15 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Bu sonuçla Minnesota 38. galibiyetini alırken, Golden State ise 37. mağlubiyetini yaşadı.
NBA’de gecenin toplu sonuçları şöyle:
Charlotte Hornets: 110 - Dallas Mavericks: 104
Los Angeles Lakers: 108 - Chicago Bulls: 118
Atlanta Hawks: 119 - Memphis Grizzlies: 123
Boston Celtics: 137 - San Antonio Spurs: 93
Cleveland Cavaliers: 108 - Houston Rockets: 91
Orlando Magic: 119 - Brooklyn Nets: 106
Toronto Raptors: 114 - Washington Wizards: 104
Portland Trail Blazers: 112 - Oklahoma City Thunder: 118
Golden State Warriors: 96 - Minnesota Timberwolves: 99

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