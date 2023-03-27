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Türkiye ile Suriye arasında yeni görüşme için tarih verildi! Esad'ın tek şartı var

Türkiye ile Suriye arasında yeni görüşme için tarih verildi! Esad'ın tek şartı var

Son dönemde normalleşme çabalarının devam ettiği Ankara-Şam hattındaki gelişmelerle ilgili Rusya'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Rusya, görüşme için tarih verdi...

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Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere hazırlanırken Rusya’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Ankara ile Şam arasında on yılı aşkın bir süredir devam eden gerilim son haftalarda normalleşmeye yönelik adım ve açıklamaların gelmesiyle farklı bir boyuta evrilmişti.

Esad "tek şart çekilmeleri" demişti...

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek için “Türk askerleri Suriye’den çekilmeli” şartı sonrasında gözler bölgede… Rusya ve İran arabuluculuğunda Türkiye-Suriye görüşmelerinin yapılması halen gündemdeyken Moskova’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Nisan ayı başında görüşebilirler...

Rusya Dışişlerİ Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, dört ülke arasındaki bir görüşmenin yakında gerçekleşebileceğini duyurdu. Rus haber ajansı RIA’nın aktardığı açıklamada Bogdanov, “Dört ülke konsültasyon için Nisan ayının başında Moskova’da görüşebilir” dedi.

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