Asgari ücrete zam bekleyen milyonlarca çalışana kötü haber! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı!

Asgari ücrete n kadar zam gelecek?

Kulislerde konuşulan senaryolara göre en güçlü beklenti asgari ücretin seçim öncesinde 10 bin TL'ye çıkması yönünde. Ancak, asgari ücrete en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı kadar artış yapılabileceği de konuşuluyor. Bu durumda da asgari ücretin 11 bin 500 TL olması gerekiyor.