Asgari ücrete zam bekleyen milyonlarca çalışana kötü haber! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı!
ASGARİ ücretlinin gözü kulağı hükümetten gelecek ek zam haberinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayını işaret eden açıklaması ve 14 Mayıs seçimi beklentileri artırdı. Özellikle en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılması sonrası asgari ücrete ek zam beklentisi tavan yaptı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen haber çalışanlar için üzüntü verici...
Milyonlarca asgari ücretli çalışan, 14 Mayıs seçimleri öncesi enflasyon karşısında eriyip giden asgari ücrete ek zam bekliyor. Ekonomi kulislerinde asgari ücrete en düşük emekli aylığına gelen zam karar zam yapılacağı iddiası konuşulurken, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücretlileri hayal kırıklığına uğratacak haber geldi. İşte asgari ücrete zam senaryoları ve Bakan Vedat Bilgin'in asgari ücretle ilgili açıklamaları...
Türkiye 14 Mayıs 2023 günü cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Seçim öncesi iktidar, para musluklarını açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak" dedi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz" dedi. Ankara kulislerinde asgari ücrete ek zam yapılacağı iddiası konuşulmaya başlandı.
Asgari ücrete n kadar zam gelecek?
Kulislerde konuşulan senaryolara göre en güçlü beklenti asgari ücretin seçim öncesinde 10 bin TL'ye çıkması yönünde. Ancak, asgari ücrete en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı kadar artış yapılabileceği de konuşuluyor. Bu durumda da asgari ücretin 11 bin 500 TL olması gerekiyor.
Erdoğan, Ocak'ta Mayıs'ı işaret etmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayında son asgari ücreti açıklarken Mayısı işaret ederek, "Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette yeni bir düzenleme daha yapabiliriz" demişti.