Seçim öncesi asgari ücrete zam hayali erken bitti hükümet işçinin üstünü çizdi

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gitmeye hazırlanırken gözler asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmişti. Emeklinin maaşının 7.500'e çıkması işçiyi de umutlandırmıştı. Fakat işçinin hevesini kursağında bırakacak açıklama hükümet kanadından geldi. İşçinin asgari ücret en az 10.000 olacak hayali erken suya düştü.

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14 Mayıs'ta Türkiye büyük bir seçime giderken Erdoğan da muslukları açtı ve müjdeleri ard arda sıraladı. Emeklinin en düşük 5.500 olan emekli maaşını 7.500'e çıkardı. Dul ve yetim aylıklarına da zam yaptı. Hal böyle olunca işçiler de umutlandı ve seçim öncesi asgari ücrete zam yapılacak mı sorusunun yanıtına kilitlendi. Kulislerden gelen ilk haberler işçiyi sevindirse de bugün sevinçleri kursakta bırakan açıklama Vedat Bilgin'den geldi. Enflasyonun gerilediğini belirten Bakan Bilgin, şu an asgari ücrete zam gerektirecek bir durum yok diyerek kapıları kapattı. Fakat 8.500 lira asgari ücret alan işçiler hala umutlu. Bu kez de gözler seçim sonrası Mayıs ayına çevrildi. Erdoğan'da zam için mayıs ayını işaret etmişti.

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Kulislerde konuşulan senaryolara göre en güçlü beklenti asgari ücretin seçim öncesinde 10 bin TL'ye çıkması yönünde. Ancak, asgari ücrete en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı kadar artış yapılabileceği de konuşuluyor. Bu durumda da asgari ücretin 11 bin 500 TL olması gerekiyor.

Erdoğan, Ocak'ta Mayıs'ı işaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayında son asgari ücreti açıklarken Mayısı işaret ederek, "Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette yeni bir düzenleme daha yapabiliriz" demişti.

Vedat Bilgin zam kapısını kapattı

Asgari ücrete ocak ayında gelen zam enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında eridi. Asgari ücretli çalışanlar, seçimi de dikkate alarak ek zam için Mayıs ayını bekliyordu. Emekli ve gazi aylıklarına yapılan zam sonrası beklentileri artar asgari ücretlilere kötü haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, “Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir.” dedi.

Bakan Vedat Bilgin, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.” dedi.

Seçim bitene kadar beklenti sürecek

Bakan Vedat Bilgin'in son açıklamasıyla umutlar kırılsa da 14 Mayıs'taki seçim öncesi iktidarın asgari ücrete yönelik bir artışa gideceği beklentisi halen devam ediyor.