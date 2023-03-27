Bir dizi aşkı daha gerçek oldu deniyor! Afra Saraçoğlu ile Çağatay Ulusoy aşk mı yaşıyor?

İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti ancak Mert Yazıcıoğlu, "Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok." demişti.