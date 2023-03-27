Bir dizi aşkı daha gerçek oldu deniyor! Afra Saraçoğlu ile Çağatay Ulusoy aşk mı yaşıyor?
4 yıldır aşk yaşayan oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile ani şekilde ayrılan Afra Saraçoğlu'nun Çağatay Ulusoy ile yakınlaştığı öne sürüldü.
Şimdilerde "Yalı Çapkını" dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu'ndan (sağda) ayrılmıştı. Yıllardır birliktelikleriyle göz dolduran aşıklar, ilişkilerinin bittiğini sosyal medya hesabından yaptıkları ortak paylaşım ile duyurmuştu.
İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti ancak Mert Yazıcıoğlu, "Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok." demişti.
Afra Saraçoğlu'nun ardından Mert Yazıcıoğlu'nun, gönlünü yine oyuncu bir güzele yani Dilan Deniz Çiçek'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.
İlişkiyi kabul etti
'2. Sayfa'da yer alan habere göre, bir AVM'de basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden 28 yaşındaki güzel oyuncu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadıkları iddialarını doğruladı.