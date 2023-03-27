Oruçluyken rüyada boşalmak orucu bozar mı Diyanet kefaret gerektirir mi?

Gündüzünde ayrı, gecesinde ayrı mağfireti olan mübarek Ramazan ayını hakkıyla geçirmek isteyen vatandaşlar orucu bozan durumları merak ediyor. Diyanet'e en çok soruların sorulardan biri de Oruçluyken rüyada boşalmak orucu bozar mı sorusu oldu.

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11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı geldi. Müslüman aleminin dört gözle beklediği bu ayda oruç tutan vatandaşlar orucu bozan halleri merak ediyor. Diyanet'in fetva hattına soruların soruların başında da Oruçluyken rüyada boşalmak orucu bozar mı sorusu geliyor. Oruç tutmak için niyet eden fakat rüyasında ihtilam olan, boşalan birinin orucu bozulur mu, o günü kaza etmek gerekir mi? Diyanet bu konuda vatandaşları uyarıyor. Cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez ama hemen abdest almak gerekir.

Oruçlu iken ihtilam olmanın veya cünüp olarak sabahlamanın hükmü nedir?

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm,

Orucu bozup hem kaza hem de kefâret gerektiren durumlar nelerdir?

Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından (fecr-i sadık), güneş batıncaya kadar, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Oruçlunun söz konusu yasak fiillerden uzak durması anlamındaki “imsak”ın ihlal edilmesiyle oruç bozulur.

Başlanan Ramazan orucunun aşağıdaki fiiller sebebiyle bozulmasından dolayı hem kaza hem de kefâret gerekir:

a) Cinsel ilişkide bulunmak. Oruçlu iken cinsel ilişkide bulunmak her iki taraf için de kaza ve kefâreti gerektirir.

b) Meşru bir mazeret bulunmaksızın, gıda veya gıda hükmünde olan ya da yenilip içilmesi mutat bir şeyi bilerek yemek ve içmek Hanefilere göre kaza ve kefâreti gerektiri