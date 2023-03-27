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Erdoğan neden rahat? Hacı Yakışıklı bu sorunun cevabını verdi

Erdoğan neden rahat? Hacı Yakışıklı bu sorunun cevabını verdi

Muhalefetin "Erdoğan neden rahat?" sorusuna cevap veren yazar Hacı Yakışıklı, Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatlığın profesyonelliğinden kaynaklandığını yazdı. Yakışıklı'ya göre bu dönem onun “ustalık” dönemi!

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14 mayıs seçimlerine yaklaşılırken tansiyon yükseliyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı seçimi kazanmak için tüm kozlarını sahaya sürüyor. 

Seçimleri köşe yazısında değerlendiren tv100 yazarı Hacı Yakışıklı, altılı masayı oluşturan partililerin hepsinin "Erdoğan neden rahat" sorusunun cevabını aradığını yazdı.

"Erdoğan daha gergin olmalı değil mi?" görüşü

Muhalefet cephesinde düşünülen havayı Yakışıklı, "O kadar genel başkan birleşti, terör falan derken HDP bir şekilde masaya oturdu, kavga dövüş olsa da tek aday çıkarıldı. Asrın felaketi var. Erdoğan daha gergin olmalı değil mi?" sözleriyle açıkladı.

"En sert seçim kampanyasını uhuletle ve suhuletle yapıyor"

Düşünülenin aksine Erdoğan'ın gergin olmadığını belirten yazar, "Aslında Recep Tayyip Erdoğan hayatının “en sert” seçim kampanyasını yürütüyor! Ancak bunu uhuletle ve suhuletle yapıyor! Yani sessiz, sakin ve kolaylaştırıcı şekilde yapıyor. Depremde vefat eden insanımızın yüreğini incitmeden yapıyor! 600 binden fazla bağımsız birimin yıkıldığı tüm sahaya hâkim! TOGG'dan vazgeçmedi! EYT'den vazgeçmedi! Bor madenlerinden vazgeçmedi! Hiçbir sözünden vazgeçmedi!" ifadelerine yer verdi.

Profesyonelliğinden kaynaklanıyor

AK Partili gençlerin Erdoğan için mitinglerde astığı “Çok rahat, çok profesyonel” pankartlarını gündeme getiren Yakışıklı, "Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatlığı işte bu profesyonelliğinden kaynaklanıyor; çünkü bu dönem onun “ustalık” dönemi!" diye yazdı.

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