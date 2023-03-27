İmza süreci sona eriyor sayıya ulaşana para iade! Cumhurbaşkanlığı için 4'üncü aday da belli kesin liste ay sonu

cumhurbaşkanı adaylarının imza toplama süreci devam ediyor. Son olarak Sinan Oğan da 100 bin imzaya ulaştı. Oğan böylece Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından 4'üncü cumhurbaşkanı adayı oldu.100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek.

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100 bin seçmenin imzası ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak isteyenler için süreç devam ediyor. Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından 4'üncü cumhurbaşkanı adayı oldu.

İmza toplama yarışında son durum şöyle: Muharrem İnce: 109 bin 745 Sinan Oğan: 102 bin 667 Muhammed Ali Fatih Erbakan 69 bin 200(Çekildi) Doğu Perinçek: 23 bin 776 Yakup Türkal: 2 bin 780 Erkan Trükten: 1940 Tevfik Ahmet Özal: 1311 İrfan Uzun: 1001 Halil Murat Ünver: 444 Hilmi Özden: 405 Davut Turan: 111

NTV'deki habere göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurularını kabul etmişti.

Fatih Erbakan çekildi

Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamıştı.

İmza sayısına ulaşana parası iade

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

Kesin liste ay sonu

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.